İETT şoförlerine denetim ve ceza

İstanbul’da üst üste meydana gelen trafik kazalarının ardından trafik polisleri, İETT ve Özel Halk otobüslerini denetledi. Beşiktaş'ta uygulama yapan trafik polisleri, evrakları eksik olan İETT şoförlerine cezai işlem uyguladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, bir İETT şoförüne ruhsatı yanında olmadığı ve aracın muayenesi yapılmadığından dolayı 80’er TL ceza kesildi. Bir yolcu ise beklemeden dolayı polislere tepki göstererek şov yapmakla suçladı.

İstanbul Trafik Denetleme Müdürlüğü tarafından İstanbul’un genelinde sıklaştırılan denetimlerde otobüs şoförlerinin belgeleri kontrol edildi. İETT ve Özel Halk Otobüslerini Beşiktaş, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan Caddesi, Vodafone Arena önünde durduran trafik polisleri, denetim yaptı. Bir İETT şoförüne ruhsatı yanında olmadığı ve aracın muayenesi yapılmadığından dolayı 80’er TL ceza kesildi.

Bir yolcu ise beklemeden dolayı polislere tepki göstererek şov yapmakla suçladı. Denetlenen Özel Halk Otobüsü şoförü ise, "Denetimler sık sık yapılsın. Denetime karşı değilim. Denetimler sıklaşırsa en azından bu kazaların önüne geçilmiş olur" dedi.