Kabataş'taki otobüs kazasının tanığı: Otobüs çalışınca araç birden hızlandı

İstanbul Kabataş'ta İETT otobüsünün altında kalan üniversite öğrencisi Kübra Dere'nin bacağını kaybedebileceği belirtildi. Kazada yaralanan İsa Çavmık kaza sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Otobüs duruyordu. Şoför de otobüsü çalıştırınca araç kendi kendine hızlandı. Olay yerine 10’a yakın ambulans geldi. Kaç yaralı var bilmiyorum" dedi.

Beşiktaş Kabataş’ta meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanan aralarında otobüsün şoförünün de bulunduğu 6 kişinin tedavisi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı.

Çağatay Kenarlı’nın DHA’daki haberine göre, hastaneye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla getirilen hafif yaralı vatandaşlar ayakta tedavi edildi. Kazada yaralanan İsa Çavmık kaza sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Otobüs duruyordu. Şoför de otobüsü çalıştırınca araç kendi kendine hızlandı. Olay yerine 10’a yakın ambulans geldi. Kaç yaralı var bilmiyorum" dedi.

Yaralılardan 19 yaşındaki Kübra Dere ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Kübra Dere sağ ayağındaki çok sayıda kırık yüzünden ameliyata alındı. Kardeş ve kuzenleriyle Adalar’a gitmek için Kabataş’a geldiği öğrenilen Kübra Dere’nin ayağını kaybetme riski bulunduğu belirtildi.