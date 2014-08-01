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Kabataş'ta otobüs altında kalan genç kız ayaklarını kaybedebilir

Kabataş'ta İETT otobüsünün altında kalan üniversite öğrencisi Kübra Dere'nin bacağını kaybedebileceği belirtildi

01 Ağustos 2014 21:44

İstanbul'da sabah saatlerinde Kabataş'ta bir İETT otobüsünün altında kalan Kübra Genç, ayağındaki çok sayıda kırık nedeniyle ameliyata alınırken, genç kızın ayaklarını kaybetme riski bulunduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş Kabataş’ta meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanan aralarında otobüsün şoförünün de bulunduğu 6 kişinin tedavisi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Hastaneye sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla getirilen hafif yaralı vatandaşlar ayakta tedavi edildi.

Kazada yaralanan İsa Çavmık kaza sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Otobüs duruyordu. Şoför de otobüsü çalıştırınca araç kendi kendine hızlandı. Olay yerine 10’a yakın ambulans geldi. Kaç yaralı var bilmiyorum" dedi.

Yaralılardan 19 yaşındaki Kübra Dere ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Kübra Dere sağ ayağındaki çok sayıda kırık yüzünden ameliyata alındı. Kardeş ve kuzenleriyle Adalar’a gitmek için Kabataş’a geldiği öğrenilen Kübra Dere’nin ayağını kaybetme riski bulunduğu belirtildi. 

 

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