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İstanbul'da yine otobüs kazası

İstanbul'da freni boşalan özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak durabildi

31 Temmuz 2014 18:31

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, Şirintepe - Kabataş seferini yapan 27E numaralı özel halk otobüsü saat 12.00 sıralarında freni boşalınca kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaldırımdaki bir ağacı da altına alan otobüsteki 30'a yakın yolcu, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. 

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kaza sırasında oturduğu koltukta başını çarpan yolculardan Hayal Çakmak, "Otobüs normal seyrinde gidiyordu. İki tane motosiklet önüne geçti. O da frene basmaya çalıştı. Sanırım freni patladı. Kaldırıma çıktık. Ben başımı vurdum ve hala başım ağrıyor. Kimsede bir şey yoktu. Sadece herkes panik halinde dışarıya çıkmaya çalışıyordu" dedi.

 

‘8 kişiyi ezmek facia olurdu’

 

Kazayı anlatan Halk otobüsü şoförü Dilaver Karasu da, "Normal seyir halinde, 3'üncü viteste gidiyordum. Işıklar yandı. Yanınca frene bastım. Fren hiç kalmadı, yok. Sonra yolda otogar yolcuları vardı 8-10 kişi, onları ezmek facia olurdu. İki tane de motosikletli vardı önümde, korna çalınca onlar kaçtılar. Ben de müsait görünce, buraya çıktım. Oturak sayısı kadar yolcum vardı. Hiçbirinde bir sıkıntı yok" diye konuştu. 

Olayın ardından kaldırıma çıkan otobüs çekici tarafından kaldırılırken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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