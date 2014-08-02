İstanbul'da bir belediye otobüsü kazası daha

İstanbul Kabataş’ta meydana gelen ve bir kadının ağır yaralandığı otobüs kazasının ardından bugün saat 12.00 sıralarında bir kazada Etiler Nispetiye Caddesi’nde meydana geldi.

Olayın görgü tanıklarının ifadesine göre kaza şöyle gelişti: İçinde yolcu bulunan İstanbul Otobüs AŞ’ye ait 34 JZ 8167 plakalı B 1811 nolu, 59 RS Sarıyer-Rumelihisarüstü seferini yapan otobüs önündeki taksiye çarpmamak için direksiyonu cadde kenarında bulunan restorana doğru kırdı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, restoranın bahçesi hasar görürken otobüs şoförü ve yolculardan yaralanan olmadı. Kaldırıma çıkan otobüs daha sonra kaza yerinden çekildi.

Denetimler artacak

İstanbul'da yaşanan otobüs kazaları sonrasında Özel Halk Otobüsü Şirketleri bir basın açıklaması yaparak radikal önlemler alarak denetimlerin sıklaşacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Son günlerde meydana gelen otobüs kazaları nedeniyle, alınacak önlemleri görüşmek üzere İETT Genel Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirildi. 1.08.2014 Tarihinde yapılan toplantıya İETT Genel Müdürü Mümin Kahveci, yardımcıları, Özel Halk Otobüsü Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanları katıldı. Toplantı sonucunda 4.08.2014 tarihi itibariyle acil olarak aşağıdaki önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Mevcut şoför sertifikaları güncellenerek yenilenecek. Çalışan yaklaşık 4 bin şoför, psikoteknik muayene ve güvenli sürüş eğitiminden geçirilecek. Mevzuatta belirlenen hız sınırları AKYOLBİL sistemi ile denetlenecek. Manevi hali riskli görülen şoför, o gün trafiğe çıkarılmayacak. Yılda bir kez yapılan araç muayeneleri, gerektiği hallerde zaman aralığı gözetmeksizin tekrarlanacak. 4 Ağustos 2014 tarihi itibariyle tüm evrak ve belge kontrolleri yapılacak. Şoförlerin algı yönetimi, trafik kuralları, psikoteknik ve halkla ilişkiler konularında sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulmaları sağlanacak. Şoförlerin mevzuatta belirlenen çalışma süreleri AKYOLBİL sistemi ile denetlenecek. Araçların servis sonrası bırakıldığı alanlar kontrol edilerek denetim altına alınacak. Tip onay belgesi olmayan araçlardaki tadilatlar incelenecek. Merkez peronlarda emniyet, İETT ve Özel Halk Otobüsü Şirketleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek."