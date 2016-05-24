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Dünya

Yunanistan polisi 9 bin mültecinin kaldığı İdomeni kampını boşalttı

Kampta bulunan mültecilerin sayısı, son üç ayda 8 bine ulaştı

24 Mayıs 2016 13:03

Yunanistan'da, Makedonya sınırındaki 9 bin mültecinin kaldığı kampı tahliye etmek için operasyon düzenlendi. Yunan polisi İdomeni kampını boşalttı. 

Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan İdomeni kampı, şubat ayında sınırda mahsur kalan mülteciler tarafından inşa edildi. Kampta kalanların sayısı son üç ayda 8 bine ulaştı.

 

Gazetecilerin kampa
yaklaşmasına izin verilmedi

 

Kampa düzenlenen operasyona çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Bu kamptan çıkarılacak mültecilerin daha uygun tesislere götürüleceğini söyleyen yetkililer, operasyonda güç kullanılmadığını bildirdi. Tahliye sırasında ise gazetecilerin kampa yaklaşmasına izin verilmedi. Yalnızca mültecilerin bindirildiği otobüslerin kamptan ayrılma anları görüntülenebildi.

Der Spiegel'in kamptaki muhabirlerinden Giorgos Christides, BBC'ye, polisin 24 Mayıs'ta kampın en azından bir bölümünü tahliye etmeyi planladığını söyledi. Hükümet sözcüsü Giorgos Kyritsis ise Yunan basınına yaptığı açıklamada, ''İdomeni bu şekilde kalamaz, sadece kaçakçıların çıkarına hizmet ediyor'' dedi.

Avusturya'nın sınır kontrollerini sıkılaştıracağı açıklamasının ardından Makedonya da benzer bir uygulamayı hayata geçirince Batı Avrupa'ya geçmeyi planlayan mülteciler sınırın Yunanistan tarafında kalmıştı. Çoğunluğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen mülteciler, Yunan yetkililerin ülkenin farklı kesimlerindeki kamplara yerleştirilmek üzere kampı terketmeleri çağrılarına 'sınırdan uzaklaşacakları' gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı.

 

Avrupa'ya yapılan mülteci başvurusu
1 milyonun üzerinde 

 

2015 yılının başlarından itibaren Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya sığınma isteğiyle geçiş yapan mülteci sayısının bir milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmayla Avrupa'ya mülteci geçişinin durdurulması amaçlanıyor. Anlaşmada; 20 Mart'tan itibaren Yunanistan'a geçen her bir göçmen, iltica başvurusu yapmaması ya da başvurusunun reddedilmesi durumunda Türkiye'ye iade edilecek. Anlaşmaya Suriyeli mülteciler de dahil.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşmada; iade edilen her bir Suriyeli mülteci için, Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyeli'nin kabul edileceği belirtilmişti. Anlaşmadan; Türkiye'nin AB'den 3 milyar euro fon alacağı ve Türkiye vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ne vizesiz girişini kolaylaştırmasıyla ilgili çalışmalar yapılacağı sonuçları çıkmıştı.

Türkiye'ye geri gönderilen Suriyeli göçmenler kamplara yerleştirilirken, diğer göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere farklı illerde bulunan Geri Gönderme Merkezleri'ne yönlendiriliyor.

 

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