İdomeni mülteci kampına tahliye operasyonu



İdomeni'nin boşaltılması operasyonu şafak vaktiyle birlikte başladı. Çevik Kuvvet timleri helikopter eşliğinde kampı güvenlik çemberine aldı. Basının kampa yaklaşmasına ve operasyonu görüntülemesine izin verilmedi.

Basının izlemesine izin verilmiyor

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) bölgede bulunan foto muhabiri kampa otobüslerle çok sayıda Çevik Kuvvet polisinin sevk edildiğini, medya mensuplarının kamptan uzaklaştırıldığını söyledi. Yunan devlet televizyonu ERT de operasyonun başladığını duyurdu.

"Operasyon 10 gün sürebilir"

Yunan hükümetine bağlı Mülteci Krizi Komitesi Sözcüsü Giorgos Kyritsis, dpa'ya yaptığı açıklamada, mültecilerin organize kamplara nakledileceğini, tahliye sırasında şiddet uygulanmayacağını söyledi. Kyritsis, "operasyonun 10 güne yakın sürmesinin beklendiğini" kaydetti.

Yunan medyası: Bin 400 polis görevli

Yunan basınına göre tahliye operasyonunda yaklaşık bin 400 polis görev alıyor. Yunan devlet radyosunun haberinde polis timlerine farklı dilleri konuşabilen birçok çevirmenin de eşlik ettiği belirtildi. Çevirmenler, mültecilerin ikna edilerek otobüslerle başka kamplara nakledilmesini sağlayacak.

Gözlemciler tahliye operasyonu hakkında bilgilendirilen onlarca mültecinin dün çevrede saklanmak üzere kamptan ayrıldığını bildirdi. Çok sayıda ailenin de gönüllü olarak başka kamplara nakledilmeyi kabul ettiği belirtildi.

Mülteci kampıyla ilgili iddialar

İdomeni'deki göçmen kampı hakkında geçen hafta Yunan basınında bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre, binlerce kişinin yaşadığı göçmen kampında organize suç örgütleri faaliyet gösteriyor.

Yunan gazetelerinin haberlerinde bir yük vagonunun geneleve dönüştürüldüğü, Kuzey Afrika kökenli bazı kişilerin kampta uyuşturucu sattığı ileri sürüldü. İnsan kaçakçısı şebekelerin de kampta faaliyette olduğu iddia edildi.

Kamptan çekilen Yunan polisinin çadırkenti büyük ölçüde kordon altına aldığı kaydedildi. Kampın "İdomeni gettosu" diye anıldığı ifade edildi.

"Sınır açılır" umuduyla bekliyorlar

Yunanlı yetkililere göre halen kampta 9 bin 200 göçmen kalıyor. Yunan basını bu rakamın 11 bini bulduğunu savunuyor.

İdomeni'de kötü şartlar altında barınan sığınmacıları Yunanistan içinde başka bir kampa nakletme çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Sınırın açılabileceği söylentisi sığınmacıları İdomeni'de tutuyor.

"Şirketler zarara uğradı"

Bazı mültecilerin Makedonya'ya giden demiryolu hattını ulaşıma kapattığı ileri sürülüyor. Sınırın her iki tarafında 300'den fazla yük vagonunun biriktiği, ithalatçı ve ihracatçı şirketlerin bu nedenle milyonlarca euro zarara uğradığı iddia ediliyor.