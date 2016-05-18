Yunan basını: İdomeni'deki mülteci kampında genelev açtılar

Yunan gazetelerinde yer alan iddialara göre, binlerce kişinin yaşadığı göçmen kampında organize suç örgütleri faaliyet gösteriyor.

Bir yük vagonunun geneleve dönüştürüldüğü, Kuzey Afrika kökenli bazı kişilerin kampta uyuşturucu sattığı ileri sürüldü. İnsan kaçakçısı şebekelerin de kampta faaliyette olduğu iddia edildi.

"İdomeni gettosu"

Kamptan çekilen Yunan polisinin çadırkenti büyük ölçüde kordon altına aldığı kaydedildi. Kampın "İdomeni gettosu" diye anıldığı ifade edildi.

Yunanlı yetkililere göre halen kampta 9 bin 200 göçmen kalıyor. Yunan basını bu rakamın 11 bini bulduğunu savunuyor.

"Sınır açılır" umuduyla bekliyorlar

İdomeni'de kötü şartlar altında barınan sığınmacıları Yunanistan içinde başka bir kampa nakletme çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Sınırın açılabileceği söylentisi sığınmacıları İdomeni'de tutuyor.