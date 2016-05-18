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Dünya
Deutsche Welle

Yunan basını: İdomeni'deki mülteci kampında genelev açtılar

Makedonya sınırına yakın İdomeni'deki göçmen kampı hakkında Yunan basınında iddialar ortaya atıldı

18 Mayıs 2016 14:42

Yunan gazetelerinde yer alan iddialara göre, binlerce kişinin yaşadığı göçmen kampında organize suç örgütleri faaliyet gösteriyor.

Bir yük vagonunun geneleve dönüştürüldüğü, Kuzey Afrika kökenli bazı kişilerin kampta uyuşturucu sattığı ileri sürüldü. İnsan kaçakçısı şebekelerin de kampta faaliyette olduğu iddia edildi.

"İdomeni gettosu"

Kamptan çekilen Yunan polisinin çadırkenti büyük ölçüde kordon altına aldığı kaydedildi. Kampın "İdomeni gettosu" diye anıldığı ifade edildi.

Yunanlı yetkililere göre halen kampta 9 bin 200 göçmen kalıyor. Yunan basını bu rakamın 11 bini bulduğunu savunuyor.

"Sınır açılır" umuduyla bekliyorlar

İdomeni'de kötü şartlar altında barınan sığınmacıları Yunanistan içinde başka bir kampa nakletme çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Sınırın açılabileceği söylentisi sığınmacıları İdomeni'de tutuyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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