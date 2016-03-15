İdomeni'deki sığınmacılara gizemli el ilanı



Yunanistan'ın kuzeyindeki sığınmacıların durumu giderek dramatik bir hal alıyor. Yunanistan'dan dün yaklaşık 2 bin sığınmacının Idomeni yakınlarındaki nehre akın ederek burayı geçip Makedonya'ya ulaşmasının arkasında, sığınmacılara dağıtılan el ilanlarının bulunduğu tahmin ediliyor. İdomeni'deki sığınmacılara Arapça dağıtılan el ilanlarında Makedonya sınırının nasıl aşılabileceği anlatılıyor.

Yunan medyasında el ilanlarının çevirisi yayımlandı. El ilanlarında, sığınmacılara sınırı nasıl geçebileceklerine dair yardımcı bilgiler yer alması dikkat çekiyor. Yunanistan-Makedonya sınırının kapalı kalacağı ve sığınmacıları Almanya'ya götürecek otobüs ya da trenlerin bulunmadığı bilgisi de içeren ilanlarda şu noktalara yer veriliyor:

- Yunanistan'da kalan sığınmacılar sonuç olarak Türkiye'ye sınır dışı edilebilir.

- Yasa dışı yollardan Orta ya da Doğu Avrupa ülkelerine seyahat edebilenler burada kalabilirler. Almanya sığınmacıları hala kabul ediyor.

- İdomeni'deki sığınmacı kampı önümüzdeki günlerde boşaltılabilir. Buradaki sığınmacılar büyük olasılıkla başka kamplara götürülecek ve ardından Türkiye'ye sınır dışı edilecek.

- Önünüzde duran tel duvar (Makedonya sınırı) sınırın kapalı olduğu algısını yaratıyor. Oysa sınır buradan beş kilometre sonra bitiyor. Ardından Makedonya'ya geçmenizi engelleyecek, sınırı kapatan tel duvar yok. Buradan karşı tarafa geçebilirsiniz, haritaya da bakabilirsiniz.

- Küçük gruplar halinde hareket ederseniz, Makedonya polisi ya da ordusu tarafından gözaltına alınır, Yunanistan'a gönderilirsiniz.

- Ancak binlerce kişi aynı anda sınırın öteki tarafına geçmeye çalışırsa, polis sizi durduramaz. Saat 14:00'te İdomeni kampında buluşalım. Lütfen buluşacak noktayı bulmak için haritaya bakın.

Atina: Biz hazırlamadık

Atina hükümeti bu bildirilerin kendileri tarafından hazırlandığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, dağıtılan el ilanlarıyla Atina hükümetinin planları konusunda yanlış bilgilerin yayılmaya çalışıldığı belirtildi.

Yunanistan-Makedonya sınırındaki İdomeni'de bulunan sığınmacı kampından dün yüzlerce sığınmacı yürüyerek akıntının güçlü olduğu nehri aşıp, Makedonya sınırına geçmeye çalıştı. Bu noktada sınırı belirleyen tel duvarın bulunmadığı belirtiliyor. Sığınmacıların nehri geçişleri sırasında genç erkekler ve gönüllüler bir insan zinciri oluştururak, güvenliği sağlamaya çalıştı. Nehri geçen sığınmacılar Makedonya polisi tarafından durduruldu. Makedonya medyasında yer alan haberlere göre 2 bin sığınmacı bu şekilde Yunanistan'dan Makedonya'ya geçmeyi başardı. Ancak bu tehlikeli geçiş sırasında üç Afgan sığınmacı boğuldu. Geçiş sırasında nehre düşen 23 sığınmacı ise tedavi altına alındı.

Yunanistan'a gönderilebilirler

Makedonya medyası İçişleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberlerde, polis ve askerlerin sınırı geçen sığınmacıları gözaltına aldığını, Yunanistan'a göndermeyi planladığını yazdı. Ancak Yunanistan'ın sığınmacıları geri alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Makedonya'nın sınırda aldığı önlemlerin ardından Makedonya-Yunanistan ilişkisi gerilmişti.

Sığınmacıların Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi üzerinden geçişi de devam ediyor. Kos adası açıklarında batan bir teknede bulunan 13 sığınmacıdan beşinin kurtarıldığı açıklandı. Sekiz kişi ise kayıp. Yetkililer sadece geçen hafta sonu Türkiye'den Yunanistan'a 4 bin sığınmacının geçtiğini belirtti. Yunanistan'daki sığınmacı sayısı 50 bin olarak tahmin ediliyor.

Avusturya hükümeti sığınmacı krizindeki gelişmeler nedeniyle yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merkel'den mülteci politikasına açıklık getirmesini istedi. Başbakan Werner Faymann, Merkel'ın Almanya'nın sınırsız sayıda sığınmacıyı alamayacağı konusuna netlik kazandırması gerektiğini belirtti.