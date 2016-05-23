'Yunan polisi İdomeni kampına operasyona hazırlanıyor'



Yunan basınında yer alan haberlere göre, emniyet teşkilâtı bünyesindeki özel harekât timleri İdomeni'ye yollandı. Atina'da çıkan "Kathimerini" gazetesi, haberine kaynak olarak adını vermediği içişleri bakanlığı yetkililerini gösterdi.

Tahliye tarihine henüz karar verilmediği, bunun koşullara bağlı olarak kesinleştirileceği belirtildi. İddialara sütunlarında yer veren başka Yunan gazeteleri ise muhtemel operasyon tarihi olarak 24 Mayıs Salı gününü duyurdu.

"İdomeni'de organize suç örgütleri faaliyette"

İdomeni'deki göçmen kampı hakkında geçen hafta Yunan basınında bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre, binlerce kişinin yaşadığı göçmen kampında organize suç örgütleri faaliyet gösteriyor.

Yunan gazetelerinin haberlerinde bir yük vagonunun geneleve dönüştürüldüğü, Kuzey Afrika kökenli bazı kişilerin kampta uyuşturucu sattığı ileri sürüldü. İnsan kaçakçısı şebekelerin de kampta faaliyette olduğu iddia edildi.

Kamptan çekilen Yunan polisinin çadırkenti büyük ölçüde kordon altına aldığı kaydedildi. Kampın "İdomeni gettosu" diye anıldığı ifade edildi.

"Sınır açılır" umuduyla bekliyorlar

Yunanlı yetkililere göre halen kampta 9 bin 200 göçmen kalıyor. Yunan basını bu rakamın 11 bini bulduğunu savunuyor.

İdomeni'de kötü şartlar altında barınan sığınmacıları Yunanistan içinde başka bir kampa nakletme çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi. Sınırın açılabileceği söylentisi sığınmacıları İdomeni'de tutuyor.