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Politika

İçişleri Bakanlığı: Efkan Ala seçimlere müdahale etmedi

İçişleri Bakanlığı, Bakan Efkan Ala'nın 30 Mart gecesi Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'na giderek seçime müdahale ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı

01 Nisan 2014 18:45

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'na giderek seçime müdahale ettiğine ilişkin haberleri yalanlanarak, "30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde emniyet ve güven içinde tamamlandı" ifadelerine yer  verildi.

Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde "İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne giderek 2 saat süreyle orada bulunduğu ve sözde İlçe Seçim Kurulu'na müdahale ettiğine" dair haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu haberlerin amacı belli bir kurgu içinde tasarlandığı, tamamen gerçek dışı, yalan ve iftiradan ibaret olduğu bildirildi.

Bakan Ala'nın adı geçen yerde hiçbir şekilde bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Hiç olmamış bir şeyi olmuş ve yaşanmış gibi kurgulayarak millet iradesinin tecelli ettiği seçim sonuçlarına gölge düşürmeyi amaçlayan ve tek kelimesi doğru olmayan bu yalan ve iftiralara karşı gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır."
 

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