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CHP Ankara seçimleri için YSK'ya başvuracak

Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyen seçmenler YSK binası önünde toplanarak seçimlerde hile yapıldığı iddiası nedeniyle protesto düzenledi

01 Nisan 2014 02:56

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Merkezi'nde Mansur Yavaş mesaisi başladı. CHP'nin 40'a yakın hukukçusu sandık tutanakları ile YSK sonuçlarını karşılaştırıyor. ODTÜ'lü çok sayıda öğrenci de bilgisayarlarıyla genel merkeze yardıma geldi. CHP, gece 01.00 -03.00 arasında neler olduğunu araştırıyor. Sandık sonucunun bu zaman diliminde girilmediği belirtiliyor. CHP'nin ilk belirlemelerinde Çankaya ve Yenimahalle oylarında sorun olduğu belirtiliyor. Bu bölgelerde 7-8 bin mükerrer oyun, HDP'ye yazıldığı CHP’liler tarafından dile getiriliyor.  

CHP, çalışmayı bu gece tamamlayıp yarın YSK'ya itiraz başvurusu yapacak.  

 

‘Çok sayıda tutarsızlık tespit edildi...’

 

Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Ankara'daki, sonuçları karşılaştırma seferberliği, bu sabah Yavaş'ın Twitter'da attığı mesaj ile başladı. Yavaş, vatandaşlardan ellerindeki, varsa ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını, yoksa oy sayım işleminden sonra sandık kurulu tarafından kapılara asılan sonuç tutanaklarının çektikleri fotoğraflarının kendileriyle paylaşılmasını istedi.

Ayrıca yine twitter üzerinden yapılan. Sonuçların karşılaştırılmasına ilişkin gönüllü çalışma çağrısına da çok sayıda vatandaş olumlu yanıt verdi. 

CHP Genel Merkezi'nde oluşturulan merkezde, YSK seçim sonuç sistemine giren tutanak sonuçları ile, vatandaşların ellerindeki tutanak sonuçları karşılaştırılmaya başlandı.

Mansur Yavaş'ın seçim ekibinde görev yapan, eski AKP milletvekili ve akademisyen Suat Kınıklıoğlu, şimdiye kadar yapılan karşılaştırmalarda çok sayıda tutarsızlık belirlendiğini söyledi.

 

YSK önünde eylem

 

Hürriyet gazetesinden Ender Baykuş’un haberine göre, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyen seçmenler, Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yüksek Seçim Kurulu(YSK) binası önünde toplanarak seçimlerde hile yapıldığı iddiası nedeniyle protesto düzenledi. Akşam saatlerinde YSK önünde toplanmaya başlayan yaklaşık bin kişilik grup sloganlar atarak protesto gösterisi yaptılar. Protestolara çevredeki vatandaşlar da araçlarından kornalar ile destek verdi. Grup, “Ankara’nın başkanı hepimizin başkanı”, “Melih gidecek, Mansur gelecek” sloganları eşliğinde protestolarını sürdürdü. Eyleme gelen vatandaşların sayısı her geçen saat artıyor. 

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