CHP’lilerin YSK önündeki bekleyişine TOMA'lı müdahale

Ankara'da resmi olmayan seçim sonuçlarına itiraz eden ve oyların tekrar sayılmasını isteyen ve Yüksek Seçim Kurulu önünde bekleyen CHP'lilere polis TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile müdahale etti. Polis müdahalenin ardından kalabalığa dağılması yönünde uyarı yaptı.

CHP, Ankara'da seçim sonuçlarına Yenimahalle'de itirazını resmen yaptı. Yenimahalle İlçe seçim kuruluna 6 bin sandık sonucu konusunda itiraz edildi. Ankara'da resmi olmayan seçim sonuçlarına itiraz eden ve oyların tekrar sayılmasını isteyen CHP'liler, Yüksek Seçim Kurulu binası geldi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, CHP 'li Süheyl Batum, Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu'nun toplanarak, itirazları görüşmeye başladığını bildirdi. Batum, "tüm itirazlarımızı, ıslak imzalı sandık tutanaklarına dayanarak yaptık" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ve vekiller Emine Ülke Tarhan, Süheyl Batum ve İzzet Çetin de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde.

Önde CHP'liler, arkada AKP'liler bekliyor

Yenimahalle'de oyların toplandığı ve tutanakların birleştirildiği Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ise durum sakin. Merkezin önünde CHP'li vekiller ve partililer beklerken, arka tarafta ise AK Partililerin bekleyişi sürüyor.

Kalabalık büyüyor

Kalabalığın YSK önündeki bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde CHP'liler Yüksek Seçim Kurulu binası önüne geldi. Kalabalık ' AKP halka hesap verecek', 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Her yer rüşvet, her yer yolsuzluk', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Cihaner: Devlet tarafsız çalışmıyor

YSK'nın önünde açıklama yapa CHP milletvekili İlhan Cihaner şunları söyledi: "Çok fazla sayıda arkadaşımız sonuçları inceliyor ve itirazını yapıyor. Tek bir oyun bile peşine düşüyoruz. Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Şu anda YSK'da bir oy sayım dökümü yok. Melih Gökçek'in açıklamalarını erken buluyoruz, çok bıçak sırtı gidiyor. Teknik tespitler yapıyoruz. Gözünden sürmeyi bile çalacak bir iktidar her şeyi yapabilir. Devlet mekanizması tarafsız çalışmıyor. Yine de güvencemiz YSK’dır yargıdır.

Müdahale başladı

Kalabalık sürekli artarken TOMA ve çok sayıda çevik kuvvet polisi de YSK önünde güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ardından tazyikli su ve biber gazıyla kalabalığa müdahale etti.

Polisin bina önündeki üst geçitte bulunan vatandaşlara da tazyikli su sıktığı görüldü. Kalabalığı dağıtan TOMA'lar daha sonra geri dönerek YSK önünde konuşlandı. Çevik Kuvvetin toplanmak isteyen vatandaşlara tazyikli su ile müdahalesi devam ediyor.