YSK Başkanı Güven: Islak imzalı tutanaklarda hata varsa düzeltilir



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, ıslak imzalı tutanaklarda hatalar olduğu iddiasına, "Islak imzalı tutanaklarda hata varsa, bunlar da düzeltilir, kimsenin endişesi olmasın" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili konuştu.

"Sonuçların bir an önce alınmasını istiyorum" diyen Güven, ıslak imzalı tutanaklarda da hata olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Güven, "İlçe seçim kurularına güvensinler, seçimlerde siyasi partiler yarışıyor, sandık kurullarında siyasi partilerin üyeleri var, 7 sandık görevlisi oluyor. İlçe seçim kurullarında da 7 kişi oluyor, 4 partinin de temsilcisi var.

Yüzde 90'ın üzerinde seçim sonuçlarını siyasi partilerle paylaştık. Islak imzalı tutanaklarda hata varsa, bunlar da düzeltilir, kimsenin endişesi olmasın" dedi.