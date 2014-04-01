T24 LogoT24 Logo
Gündem

YSK Başkanı Güven: Islak imzalı tutanaklarda hata varsa düzeltilir

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili konuştu

01 Nisan 2014 13:56


Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, ıslak imzalı tutanaklarda hatalar olduğu iddiasına, "Islak imzalı tutanaklarda hata varsa, bunlar da düzeltilir, kimsenin endişesi olmasın" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili konuştu.

"Sonuçların bir an önce alınmasını istiyorum" diyen Güven, ıslak imzalı tutanaklarda da hata olduğu iddialarına da yanıt verdi.

Güven, "İlçe seçim kurularına güvensinler, seçimlerde siyasi partiler yarışıyor, sandık kurullarında siyasi partilerin üyeleri var, 7 sandık görevlisi oluyor. İlçe seçim kurullarında da 7 kişi oluyor, 4 partinin de temsilcisi var.

Yüzde 90'ın üzerinde seçim sonuçlarını siyasi partilerle paylaştık. Islak imzalı tutanaklarda hata varsa, bunlar da düzeltilir, kimsenin endişesi olmasın" dedi.

 

ETİKETLER

ysksadi güvenhatalarendişeıslak imzatutanak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24