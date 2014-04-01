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CHP, Antalya seçim sonuçlarına itiraz edecek

CHP Antalya İl Başkanlığı’nda avukatlardan bir komisyon oluşturuldu

01 Nisan 2014 02:18

Antalya'da CHP, il genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların tamamının yeniden sayımı için 19 ilçenin ilçe seçim kurulları ve İl Seçim Kurulu'na yarın itiraz edecek.

Seçim günü akşamı Kepez 2 İlçe Seçim Kurulu’nda iki parti arasında yaşanan tartışmanın ardından CHP Antalya İl Başkanlığı’nda avukatlardan bir komisyon oluşturuldu. 

Komisyon üyeleri birleştirme tutanakları olmadan oyların sisteme girişinin yapıldığı gibi çeşitli usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle yapılacak itirazlarda, il genelinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan tüm oyların yeniden sayımını isteyecek. 

Salı günü İl Seçim Kurulu ve 19 ilçenin seçim kurullarına yapılacak itiraza ilişkin bilgi veren komisyon avukatlarından Pınar Toğaç, sonuç tutanaklarında geçerli- geçersiz oylarda oynamalar olduğu, özellikle Kepez bölgesinde sayıların tutmadığını ve bunun birebir şahidi olduğunu söyledi. Toğaç, sandıkların tekrar sayılarak, sandık sonuç tutanaklarının tekrar tutulmasını talep ettiklerini ve Kepez’de hiçbir sayının tutmadığını öne sürdü. 

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