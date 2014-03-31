Binali Yıldırım: YSK başarısız bir sınav vermiştir

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçimlerde aldıkları yüzde 36'lık oyu başarılı görmediğini belirterek, "Yüzde 40 ve üzerini hedeflemiştim. Oylarımız yüzde 36'da kaldı. Bu 2009'daki yüzde 29'a göre ciddi artıştır" dedi. "İl, ilçe seçim kurulları fevkalade başarısız bir sınav vermiştir. Seçimlere hakim olamamıştır. İzmirlilerin verdiği oylar üzerine gölge düşmüştür" diyen Yıldırım, bu konuda yaptıkları tespitlerle ilgili hukukçuların gerekli çalışmaları başlattığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Binali Yıldırım AKP İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Aziz Kocaoğlu'nu tebrik etti. AKP'nin gayri resmi sonuçlara göre 6 ilçede belediye başkanlığını kazanmış göründüğünü, oy sayıları birbirine yakın ilçelerin bulunduğunu ve bunlarla ilgili itirazların söz konusu olduğunu dile getiren Yıldırım, tekrar değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Üç ay süren seçim kampanyası boyunca yoğun ve heyecanlı bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bunda emeği geçenlere ve İzmirlilere teşekkür eden Yıldırım, "Bize 1 milyon civarında oy verdiler. Bir önceki yerel seçimlerdeki oyumuzun 625 bin civarında olduğu düşünülürse ciddi anlamda desteklerini artırdıklarını görüyoruz. Bunun için de hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir'de siyasetin hizmet odaklı yapılmasını hep öngördüklerini ve bunu söylediklerini, bundan sonra kentte CHP'li yerel yöneticilerinin sadece ideolojik söylemlerle başarılarını devam ettiremeyeceklerini anlamaları gerektiğini, İzmirlilerin bu yönde mesaj verdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ümit ederim ki geçirdiğimiz bu seçim kampanyası İzmir'deki yerel yönetimlerin bundan sonra biraz daha dinamik, biraz daha hizmete yönelik çalışmaları için bir fırsat olmuştur. Aziz Kocaoğlu 2009'da yüzde 56 oy almışken şu anda yüzde 50'nin altına gerilemiştir. Halbuki kampanya boyunca kendilerini yüzde 60, bizi de yüzde 30'un altında göstermiştir. Aldığımız bu sonuç başarı değildir. Ben yüzde 36'lık sonucu başarı olarak görmüyorum. Ama İzmirlilerin tercihidir, bu tercihe de saygı duyuyorum. Oylarımızı yükselttik, yüzde 29'dan 36'ya çıkardık. Yükselme söz konusu ama bu benim beklediğim bir oran değil. Daha fazla bir yükselme bekliyordum. Bizim açımızdan bakarsak kısmi bir başarı vardır. Benim hedeflediğim oran tutmamıştır. Ben yüzde 40 ve üzerini hedeflemiştim. Oylarımız yüzde 36'da kaldı. Bu 2009'daki yüzde 29'a göre ciddi artıştır."

Yerel seçimlerde İzmir'in sorunları, kente yapılacak hizmetlerin ikinci planda kaldığını, bunun da kentin geleceği açısından bir kayıp olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Keşke İzmir konuşulsaydı, projeler aklı selimle değerlendirilseydi. Genel siyasetin gürültüsünde bir seçim yapmamış olsaydık. O zaman çok daha sağlıklı bir karar verilebilirdi. Ama ne olursa olsun İzmirlilerin kararına saygı duyuyorum. Bundan sonra bize düşen yine elimizdeki imkanlarla İzmir'in kalkınması için kentin geleceği için hizmet etmeye her platformda devam etmektir" diye konuştu.

'Yüksek seçim kurulu başarısız bir sınav vermiştir'

"İl, ilçe seçim kurulları fevkalade başarısız bir sınav vermiştir. Seçimlere hakim olamamıştır. İzmirlilerin verdiği oylar üzerine gölge düşmüştür" diyen Yıldırım, bu konuda yaptıkları tespitlerle ilgili hukukçuların gerekli çalışmaları başlattığını vurguladı.

Seçim sonuçları konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmediğini, bundan sonra zaman zaman İzmir'de zaman zaman ise Ankara'da olacağını kaydeden Yıldırım, "İzmir milletvekiliyim. Çalışmaları sürdüreceğim. Seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreçleri halen devam ediyor. Sadece bizim tarafımızdan değil aynı zamanda CHP'nin de itiraz ettiği yerler var. Bunların hepsi incelenecek. Neticede sonuç ortaya çıkacak. İşin bunlar teferruatıdır. Asıl olan seçim sonuçları gayri resmi olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin İzmir'de seçimi kaybetmelerinin nedenlerini sorması üzerine Binali Yıldırım, bunlara çok çeşitli yorumların getirilebileceğini ancak AKP'nin hem meclis düzeyinde hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediye başkanlığı düzeyinde oyunu hatırı sayılır oranda artırdığını söyledi. Yıldırım, "Ama mesela geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de 2 muhalefet partisinin birlikte hareket ettiği ilçelerin var olduğu da gözden kaçmamaktadır" dedi.

MHP'nin de 2 ilçe belediye başkanlığı kazandığına yönelik soruya ise Yıldırım, "MHP'ye hayırlı olsun. Herkes kazanmak için uğraştı. Neticede MHP'nin de AK Parti'nin de CHP'nin de aldığı ilçeler var. CHP daha önce 29 ilçe almıştı. Şimdi 22 ilçeye gerilemiş. Onların da bir ölçüde başarıları biraz sınırlı kalmış" diyerek yanıt verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kendisine yönelik sözlerinin anımsatılması üzerine ise Yıldırım, "Aziz Kocaoğlu, artık biraz daha İzmirle ilgilenirse iyi olur. Memleketi kurtarmak Kocaoğlu'nun işi değil. Biraz daha İzmir'in sorunlarına yakın baksın. Tabii ki ben İzmir ile ilgileneceğim. İzmir milletvekiliyim ama o kendi işini yapsın. Sürekli mazeret arayarak İzmirliler'in onu sürekli taşıyacağını düşünmesin. Aslında İzmir işareti vermiştir. (Kendine gel, daha düzgün çalış, şehrin sorunlarını daha fazla gündemine al, genel siyaset senin işin olmasın) demiştir. Bu mesajı Kocaoğlu'nun iyi okuması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.