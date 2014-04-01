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Osmaniye'de CHP ve MHP'nin oyları çöpten çıktı

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde 6 okulun çöpünden CHP ve MHP'ye damga vurulmuş oy pusulaları çıktı

01 Nisan 2014 03:38

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi'nde 6 okulun çöplerinde, üzerinde CHP ve MHP'ye 'evet' mührü basılı kullanılmış oy pusulaları bulundu.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel Seçimi sonrası vatandaşlar, bazı çöplüklerde bulunan poşetlerde kullanılmış oy pusulaları bulunca durumu polise bildirdi. Yakılmak istendiği belirtilen pusulaların Uzunbanı İlköğretim Okulu, Atatürk Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Cumhuriyet Lisesi, Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ne ait olduğu öne sürülürken, CHP'nin adayı Alper Öner ile MHP'nin adayı Muhammet Kaya, Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili Düziçi Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. 

 

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