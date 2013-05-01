İçişleri Bakanı Muammer Güler: Önce polise yapılan saldırıları soruştursunlar!

İçişleri Bakanı Muammer Güler, 1 Mayıs kutlamalarında polisin orantısız güç kullandığı iddialarına ilişkin, ''Bu eleştirileri yapanlar önce polise yapılan saldırıları soruştursunlar bakalım'' dedi.

İçişleri Bakanı Güler, AKP Genel Merkezi önünde, gazetecilere, 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle 76 ilde 122 ayrı etkinlik yapıldığını belirterek, bir çoğunun coşku içinde günün anlam ve önemine uygun şekilde heyecanla kutlandığını ifade etti.

Bu etkinliklere 210 binin üzerinde katılım olduğunu belirten Güler, "Tabii İstanbul'da Taksim alanının tahsis edilmeyeceği konusu, Valilik tarafından ilan edilmesine rağmen bazı grupların buraya çıkmak istemesi nedeniyle bazı olumsuz olaylar da yaşandı. Şu anda İstanbul'da 72 kişi gözaltına alındı. Batman ve İzmir'de 2'şer kişi olmak üzere toplam 76 kişi gözaltına alınmış oldu" diye konuştu.

'Emek ve dayanışma günüyle ilgisi yok'

Bir gazetecinin, "İnşaat dolayısıyla bu seneki kutlamalara izin verilmedi. Bundan sonraki yıllarda da Taksim Meydanı kutlamalara kapalı olacak mı" sorusu üzerine de Güler, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki olaylarda müdahale edilen, edilmeyen gurupların tamamı 8-10 bin civarındadır. Bunun yaklaşık yarısı sendika yetkililerinden veya işçilerden, emekçilerden, partililerden oluşmaktadır. Kalan önemli bölümü de marjinal gruplardandır ve marjinal guruplar sadece olay çıkarmak, taşkınlık yapmak, polise çeşitli şekilde direnişte bulunmak ki bunların içerisinde demir bilyelerle saldırmak, taş ve sopayla saldırmak gibi eylemler var. Biz bunları emek ve dayanışma günüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan davranışlar olarak biliyoruz."

Polisin orantısız güç kullandığı iddiaları

Güler, polisin orantısız güç kullandığı iddialarının sorulması üzerine de şöyle dedi:

"Polise yönelik eleştirileri yapanlar önce polise karşı yapılan saldırıları ve bu kanunsuz eylemi bir soruştursunlar bakalım. Biz polisimizin kanunlar çerçevesinde zor kullanma yetkisini yine kanunun öngördüğü sınırlara göre kullanmasını talimatlandırıyoruz ve böyle de gerçekleşiyor. Sonuç ortada, yapılanlar ortada. Biz bunları, sevgili halkımıza İstanbullulara yaptığımız tespitlerle beraber önümüzdeki günlerde de açıkça ifade edeceğiz."