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İbrahim Güçlü: İnfaz edilen PKK'lıların aileleri de bir gün hesap sorar

Yazar İbrahim Güçlü, Paris suikastiyle ilgili son gelişmeleri yorumladı....

22 Ocak 2013 19:32


Kürt yazar İbrahim Güçlü, Paris'te üç kadının öldürülmesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Güçlü , "İnfaz edilenlerin aileleri de gün gelir bu ölümlerin hesabını sorar” dedi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal Programı, yazar İbrahim Güçlü’yü konuk etti. Paris’teki 3 PKK’lı kadına düzenlenen suikastın soruşturulması ile ilgili son gelişmeleri değerlendiren  Güçlü, Türkiye’nin Paris’teki suikastların peşini bırakmamasının önemli olduğunun altını çizerek “Öcalan’ın yargılamasında örgüt içi infazların hesabı sorulmalıydı. İnfaz edilenlerin aileleri de gün gelir bu ölümlerin hesabını sorar” dedi.

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Bu Ocak ayında çok ölüm gördük, Deprem alanında, medya alanında. Üç Kürt kadınının öldürülmesi de başlı başına bir trajediydi. Beni m açımdan savcılığın açıklaması sürpriz olmadı. Örgüt içi infaz olduğu belliydi. Hangi güçler tarafından planlanırsa planlansın yolun PKK’dan geçeceği belliydi.

Zübeyir Aydar A Haber’deki telefon bağlantısında bana örgüt içi infaz değerlendirmesi olmayacağını iddia ederek suçlamalarda bulunmuştu. PKK’nın tecrübesi, 20 bine yakın kendi infazları, Kürdistan dışındaki infazlarını göz önünde bulundurursak sicili epey kabarık. PKK daha önce de kendi üyelerini Avrupa’da öldürdü. Şimdi 12 Eylül’ün yargılaması yapılıyor, Balyoz yargılaması yapılıyor, PKK’ya da bazı gerçekleri göstermek gerekiyor. 

Bir hukuksal demokratik ortam olduğu zaman aileler çıkıp benim oğlumu PKK öldürdü demeyecek mi? Öcalan biz 15 bin kişi infaz ettik dedi, o zaman savcının gözünde infaz edilen Kürtler önemli olmadığı için bu konuda soruşturma açılmadı. Ferit Uzun öldürüldü, bu insanlar da TC vatandaşıydı, Avrupa’da öldürülenler de TC vatandaşıydı ama herhangi bir soruşturma yapılmadı.

Örgüt tarafından infaz edilen Kürtler Öcalan’ın yargılaması sırasında insandan sayılmadı. Bu gerçekleri görmeliyiz.  Bu üç kadının ölümüyle Türkiye’nin ilgilenmesi o yüzden önemlidir. Bu infazda adı geçenlerin örgütsel anlamda bunu yapmaları ve uzantılarının Türkiye’de olmasını hesaba katılmalı ve bu insanların sorgulanması gerekir. İnfaz edilenlerin aileleri de gün olacak bu ölümlerin hesabını örgütten soracaktır. Hakikatler komisyonu devlet açısından ne kadar geçerliyse örgüt için de kurulmalı. Sizin binlerce infazınız olmadı mı?

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