Paris'te suikast sonrası gözaltına alınanlarda barut izine mi rastlandı?

Paris'te 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Fransız basınına göre, polis gözaltındaki şüphelilerden birinin paltosunda barut izi buldu. Boş kovanlardan birinde ise, 3 kadına ait olmayan DNA'ya rastlandığı belirtildi.



Fransız polisi, 3 PKK'lı kadının öldürüldüğü Paris'teki saldırının perde arkasını araştırıyor. Olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alan polisin yeni deliller üzerinden soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Fransız "Journal Du Dimanche" gazetesine göre, cinayetlerin işlendiği dairede bulunan boş bir kovanda öldürülen 3 kadına ait olmayan bir DNA izine rastlandı. Bulunan DNA, arşivlerdeki örneklerle karşılaştırılacak.

"20 Minutes" gazetesi ise gözaltındakilerden birinin paltosunda barut izine rastlandığını ileri sürdü.

Güvenlik kamera kayıtlarında, binaya elinde çantalarla girip çıkarken görülen söz konusu şüphelinin, olay gecesi 46 dakikalık bir zaman diliminde nerede olduğunu açıklayamadığı da iddia edildi.

Aynı şüphelinin psikolojik durumuyla ilgili gazetede yeralan açıklamalarda kadınlardan hoşlanmadığına değinildi.



'Aşk' iddiası



Olayın örgüt içi hesaplaşmanın yanı sıra, kişisel bir aşk meselesi olabileceği ihtimalinin de gözönünde bulundurulduğu belirtildi.

Şüphelilerle ilgili kimlik bilgileri de Fransız basınında yer aldı. Buna göre gözaltındakilerden biri 1974 Muş, diğeri ise 1982 Sivas doğumlu.

İki kişinin aynı evde yaşadıkları ve daha olayın başında kendi rızalarıyla polise giderek ifade verdikleri belirtildi.

Sivaslı olan şüphelinin, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın bürokratik işlerini takip ettiği ve olay öncesi Cansız'ı Kürdistan Enformasyon Bürosu'na bıraktığı iddia edildi.

Fransız polisinin bu kişiyi, çelişkili ifadeler verdiği gerekçesiyle gözaltına aldığı ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edileceği de ileri sürüldü.