Paris Savcısı bu akşam açıklama yapacak

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana geen cinayet ile ilgili gözaltına alınan iki kişiden 1984 doğumlu olduğu açıklanan zanlının paltosunda barut izi bulunduğu ve çelişkili ifade vermesi nedeniyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edileceği açıklandı. Gözaltındaki diğer zanlı ise serbest bırakıldı.

Paris Cumhuriyet Savcısı, François Molins, ise bugün Fransa saati ile saat 17.00'de Adalet Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya, Merkezi Adli Polis Müdürü Christian Lothion ile Emniyet Müdürlüğü-Adli Polis Müdürü Christian Flaesh de katılacak.