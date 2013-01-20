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Paris suikastiyle ilgili gözaltına alınanların gözaltı süresi uzatıldı

Pakis'te katledilen Cansız, Şaylemez ve Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişinin gözaltı süresi uzatıldı

20 Ocak 2013 01:16

Fransa'nın başkenti Paris'te üç Kürt kadının öldürülmesine  ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Ocak günü gözaltına alınan iki kişinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

AFP'nin adli bir kaynağa dayandırdığı habere göre gözaltına alınan iki kişinin gözaltı süreleri uzatıldı. AFP, "Adli kaynaklar, ne tutuklama gerekçesine ne de bu iki kişinin cinayetlerdeki olası rollerine ilişkin bilgi vermedi" diye ekledi.

96 saate kadar sürebilecek olan gözaltıdan sonra, her iki kişi haklarında toplanan unsurlara göre hakim karşısına çıkarılabilir.

9 Ocak günü Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in katledilmesine ilişkin soruşturmayı Paris Kriminal Tugayı Antiterör Şubesi ile Paris Terörle Mücadele Alt Müdürlüğü (SDAT) yürütüyor.

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