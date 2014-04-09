Hüseyin Çelik: Kılıçdaroğlu'na saldıran Övet AK Parti üyesiymiş, ihraç edildi



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün TBMM'de saldıran kişinin AKP üyesi olduğunu, olayın ardından da derhal partiden ihraç edildiğini bildirdi.

Çelik, bu bilgiyi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu.

Hüseyin Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Ö.'nün 2012'de Elmadağ'da partimize kaydolduğu tespit edilmiş ve olayın sonrası derhal ihraç edilmiştir" ifadelerini kullandı.

AKP'nin 9 milyon üyesi bulunduğunu anımsatan Çelik, "Onlarca sabıkası olan birinin partimize üye kabul edilmesini ciddi bir özensizlik olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz" diye yazdı.