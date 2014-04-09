Saldırganın annesi: Üzgünüm, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruklu saldırıda bulunan Orhan Övet'in annesi Vesile Övet, "Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’na yumruklu saldırı gerçekleştiren Orhan Övet'in Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde ikamet eden annesi Vesile Övet, yaptığı açıklamada, oğlunun işsiz olduğunu ve bunalım geçirdiğini söyledi.

Oğlunun kimin dolduruşuna geldiğini bilmediğini ifade eden anne Övet, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'ndan da annesi olarak ben özür dilerim. Babası öldü öleli bunalım içinde. İşi yok, gücü yok. Evi kira, 1,5 yaşında kızı var. Ben ne diyeyim? Ben çok üzgünüm. Benim bebem dolduruşa geldi. Benim bebemin sabıkası yok. Bir tek cezaevine girdi, üç ay önce çıktı. İşi yok, aşı yok, ekmeği yok. Ekmeğe muhtaç, çoluk çocuğu. Ben çok üzgünüm. Kılıçdaroğlu'ndan, ailesinden çok özür dilerim. O da bir babalık yapsın bebeme."

Oğlunun iş bulamadığı için bunalıma girdiğini aktaran anne Övet, "Yani diyorlar, 55 sabıkası var. Benim bebemin sabıkası yok. Benim çocuğumun terörle ilgisi yok. Biz hepimiz Müslümanız. Bir bayrak altında yaşıyoruz. Biz Muhammet'in dininde yaşıyoruz. Böyle terörle işimiz olmaz. Biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Benim bebem terör değil. Doğduğu yer belli, büyüdüğü yer belli. Fakirliğimiz belli. Bizim terörle ilgimiz yok. Ben Kılıçdaroğlu'ndan bir büyüklük beklerim. Kılıçdaroğlu, benim bebemi affetsin, çoluk çocuğunun içine gelsin. Karısı çok fena. Karısını hastaneye götürdüler" diye konuştu.