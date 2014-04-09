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Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Övet: Ben de şikayetçiyim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran rhan Övet’in Terörle Mücade Şubesi’ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi

09 Nisan 2014 15:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Orhan Övet'in ifadesinde ''Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini beğenmediğim için yumruk attım'' dediği öğrenildi. Ayrıca Övet'in kendisini tokatlayan vekillerden şikayetçi olduğu da belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ’na saldıran 1986 doğumlu Orhan Övet’in Terörle Mücade Şubesi’ndeki ifadesinin ardından bugün  adliyeye sevk edildi.

Okan Konuralp'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Övet,'in ifadesinde “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na fiziki saldırıda bulunmanızın nedeni nedir?” sorusuna, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini beğenmediğim için, Başbakan ve Hükümet aleyhinde yapmış olduğu açıklamaların ülke menfaatlerine ters düştüğünü düşündüğüm için bu eylemi gerçekleştirdim” yanıtını vermesi dikkat çekiyor.

Övet’in ifadesi özetle şöyle:

Şu anda çalışıyorum: “20.08.1986 Altındağ doğumluyum, 3 kardeşiz, Evliyim 1 kız çocuğum var, Mareşal Çakmak ilköğretim okulunda okudum. Şu an çalışmıyorum. Bir mail adresim vardır. 0507.... numaralı telefonu kullanmaktayım, başka kullandığım telefon numarası yoktur.

Meclis' böyle girmiş: 08.04.2014 günü saat 08.45 sıralarında eşime Ankara ’ya gideceğim diyerek ikametimden çıktım. Saat 09.00 sıralarında Hasanoğlan İlçesinden özel halk otobüsüne bindim saat 09.45 sıralarında Ankara Altındağ Belediyesinin önünde indim. Yürüyerek Hacettepe Hastanesi önü Adnan SOYGUN caddesinden, Yenişehir Sosyete pazarı önünden (Aksu Caddesi) Sosyal Güvenlik Kurumu önünden sola dönerek (Süleyman Sırrı caddesi) Mithatpaşa Caddesi Kocatepe Cami istikametine doğru ilerledim, sağ dönerek Ziya Gökalp caddesinden Bulvara kadar geldim, trafik ışıklardan karşıya geçerek Kızılay AVM önünden Güven Parka geldim ve Güven Parktan saat 10.30 sıralarında Sokullu dolmuşuna binerek saat 10.45 sıralarında TBMM’ye geldim.

Bir yakınımdan öğrendim: Meclise Dikmen kapısından, müracaatta CHP grup toplantısına katılacağımı belirterek içeriye giriş yaptım. Her hafta Salı günleri halka açık grup toplantısının olduğunu açık kaynaklardan ve kendisini CHP’li olarak bildiğim bir yakınımdan öğrendim.

Görüşlerini beğenmediğim için: Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini beğenmediğim için, Başbakan ve Hükümet aleyhinde yapmış olduğu açıklamaların ülke menfaatlerine ters düştüğünü düşündüğüm için bu eylemi gerçekleştirdim.
 
Esrarla ilgili tedavi görmüştüm: Eylem gerçekleştirdiğim 08.04.2014 günü her hangi bir alkol, uyarıcı ve uyuşturucu madde almadım. En son 4 gün önce esrar kullandım ve daha öncede esrar ilgili tedavi görmüştüm. Kullanmış olduğum esrarı 4 gün önce Ankara Yenidoğan Sakkalar güzergahında her hangi bir ücret vermeden orada bulunan gençlerden durumumun sıkışık olduğunu söyledim ve onlarda bana yardımcı olmak adına bir kullanımlık esrar verdiler.

Kimseden talimat almadım: Her hangi bir kişi/kişilerden veya örgütten talimat almadım. Ayrıca hiç bir örgüt ile ilişki ve irtibatım yoktur.

Bir milletvekili tokat attı: Bana sorulan sorular hakkında hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan avukatımın huzurunda ifademi verdim. Ayrıca ben saldırı eylemi gerçekleştirdikten sonra polisler tarafından yakalanıp ellerim ters kelepçelenip araca götürüldüğüm sırada önce TBMM içerisinde bulunan bayan kuaföre götürüldüm, bu esnada ismini bilmediğim simaen tanıdığım 2 CHP Milletvekili geldi, olayla ilgili “Niye Yaptın? Seni kim gönderdi?” gibi sorular sorduktan sonra Milletvekillerinden birisi bana iki tokat attı, bunun üzerine polisler benim tanınmamam için ve görüntü alınmasını engellemek amacıyla montum ile yüzümü kapatarak oradan çıkartıp meclisin kapalı otoparkına götürdüler.

Darp edenlerden şikayetçiyim: Otoparkta kalabalık bir grubun ortasında kaldım, bana vurmaya başladılar, sonrasında beni polisler doblo tipi bir araca bindirip oradan uzaklaştırdılar, Meclis Lojman kapısı diye tabir edilen yere geldik ve başka bir ekip arabasına bindirilerek emniyete geldim. Beni darp eden kişi/ kişilerin tespit edilmesi halinde, şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim.”

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