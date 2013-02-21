T24 LogoT24 Logo
Politika

Çelik'ten Danıştay ve Yargıtay'a: AKP'yi şamar oğlanına çevirtmeyiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik: İmralı'dan hükümete giden bir rapor görmedim

21 Şubat 2013 19:00

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''İmralı'dan hükümete gönderilen rapor" iddiasına ''Ben şahsen böyle bir rapor görmedim, bilmiyorum. Böyle bir şey olduğu kanaatinde de değilim'' yanıtını verdi. Çelik, Danıştay Başkanı ve Yargıtay Başkanı'nın sözleri hakkında da "AKP kimsenin şamar oğlanı değildir' ifadesini kullandı.

Hüseyin Çelik, AKP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Çelik, bir gazetecinin ''İmralı'dan hükümete gönderilen bir rapordan söz edildiğini'' anımsatması üzerine de ''Ben şahsen böyle bir rapor görmedim, bilmiyorum. Böyle bir şey olduğu kanaatinde de değilim'' dedi. ''İmralı'ya gidecek ikinci BDP heyetinin profili değişti, bu süreci nasıl etkiler'' sorusuna da Çelik, şu yanıtı verdi:

''Ben tabii bu BDP'li arkadaşların hangisinin, hangi profile girdiğini bilmiyorum açıkçası. Daha önce de eşbaşkan gitmemişti zaten. O zaman değişen bir profil yok. Ahmet Türk eşbaşkan değil, Ayla Akat hanımefendi eşbaşkan değil. Dolayısıyla daha önce bir eşbaşkan gitseydi ardından eşbaşkan olmayan bir milletvekili gitmiş olsaydı profil değişti diyebilirdik ama şu anda değişen bir profil yok.

Mesele eğer yapılacak bir iş varsa o işin yapılması, o işin görülmesidir. BDP'liler tarafından böyle bir isim listesi izin için Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir, Adalet Bakanlığı da bunu onaylamıştır. Ümit ediyoruz ki tekrar söylüyorum, bu süreç Türkiye'de kanın durması, çatışmanın önlenmesi, silahların susması, bırakılması ve insanların meramını demokratik yollardan ifade etmesi için bir zemine hizmet eder, vesile olur diye temenni ediyorum. Gerisi teferruattır.''

 

'Kimsenin şamar oğlanı değiliz'

 

Herkesin AKP'nin hazırladığı anayasa taslağını beğenmek zorunda olmadığını belirten Çelik, yüksek yargı başkanlarının konuşmuş olmasının da yadırganacak bir durum olamayacağını kaydetti. Medyanın kullandığı bazı terimlerle durumu köpürttüğünü savunan Hüseyin Çelik, "Ama şunu ifade etmemde yarar var. AK Parti kimsenin şamar oğlanı değil, kendisini şamar oğlanına da çevirtmez. O vakarlı duruşumuz, bizim o dik duruşumuz kurulduğumuz günden bu yana devam ediyor. Bize haksızlık yapıldığı zaman hukuk içerisinde kalarak mücadelemizi sürdürdük ve bugün Türkiye bu sayede bir normal bir seyire girmiştir." ifadelerini kullandı.

 

'Sinop ile Silivri'deki olay birbirine kesinlikle benzemiyor'

 

Bir gazetecinin ''Silivri'de toplananlara hemen müdahale edilirken, Sinop'ta ise 7 saat süren gösteriye müdahale edilmemesi bir zafiyettir eleştirileri var, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusuna, ''Sinop'taki olay ile Silivri'deki olay birbirine kesinlikle benzemiyor'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

hüseyin çelikimralıraporaçıklamaakp

İlgili Haberler

Pervin Buldan: İmralı ile ilgili henüz gönderilmiş bir cevap yok

İmralı’ya gidecek olan heyetin Başbakan tarafından, İmralı'ya gitmesi beklenen Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş isminin veto edildiği iddiasına yalanlama geldi

Ankara'da İmralı heyeti krizi!

Hükümet İmralı görüşmesi için BDP'den resmi başvuru beklerken, BDP de Adalet Bakanlığı'ndan belirlediği üç isim için şifahi görüş belirtmesini istiyor, konu bugün BDP'de üst yönetimin yapacağı toplantıda değerlendirilecek

BDP'nin ikinci İmralı listesi Adalet Bakanlığı'nda

BDP, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın isimlerini, İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na bildirdi

Danıştay Başkanı'ndan sert çıkış: Böyle adalet olmaz

Bilirkişilik gerçekten olması gereken bir kurumdur diyen Danıştay Başkanı Karakullukçu, Türkiye'de bunun her zaman sağlıklı bir biçimde uygulanmadığını belirtti

Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'ın 2. İmralı heyetine onay

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Pervin Buldan Cumartesi günü İmralı'ya gidiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24