Adalet Bakanlığı'ndan Öcalan'ın 2. İmralı heyetine onay



BDP'nin İmralı'ya gidecek heyette yer almasını istediği Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan Adalet Bakanlığı tarafından onaylandı. Abdullah Öcalan'ın belirlediği iddia edilen heyet, Cumartesi günü İmralı'ya gidecek.

Vatan gazetesinde yayımlanan (21 Şubat 2012) Kemal Göktaş imzalı haberde, İmralı'ya ikinci BDP ziyareti için Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın isimlerini Abdullah Öcalan'ın verdiği iddia edildi. Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) İmralı'ya ikinci ziyaret için önerdiği bu isimler Adalet Bakanlığı'na dün sunulduktan sonra, heyet bugün bakanlık tarafından onaylandı.

Heyet, bu Cumartesi İmralı Adası'na giderek, Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Ortak noktaları ılımlılık

BDP’nin hazırladığı listede yer alan üç isim ılımlı tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Daha önce hazırlanan gayri resmi listede olan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanlığı'na sunulan listede de yer aldı.

Listedeki bir diğer isim olan Altan Tan, Refah Partisi geçmişi olan ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biri. Başbakan Erdoğan'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlık yapan Altan Tan’ın süreçte vereceği mesajlar büyük önem taşıyor.

Listede yer alan son isim İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sosyalist kimliğiyle biliniyor.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yakın temas içinde olan Önder, çözüm sürecine STK’ların daha aktif rol oynamasına yönelik çalışmalarda bulunabilir.

Önder, cezaevlerinde yapılan açlık grevlerinin bitirilmesi için temasları yürüten isim olarak da biliniyor.

Sırrı Süreyya Önder ile Altan Tan'ın bir diğer ortak özelliği ise Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri olmaları.

Bu ikinci görüşme olacak

3 Ocak 2013'te İmralı görüşmelerinde yeni bir sayfa açılmış, MİT ve avukatlarının yanı sıra Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.