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Politika

'Grup Yorum'un el konulan albümü iade edilecek mi?'

CHP’li Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yanıtlaması istemiyle, Grup Yorum'a ait albüm kayıtlarının teslim edilmesine dair, soru önergesi verdi

14 Mart 2013 18:14

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP'li Hüseyin Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yanıtlaması istemiyle, DHKP-C'ye yapılan operasyon sonrasında, Grup Yorum üyelerine ait albüm kayıtlarının iade edilip edilmeyeceğini dair soru önergesi verdi.

Hazırladıkları yeni albüm kayıtlarının DHKP-C'ye yapılan operasyon sonrasında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından el konulan Grup Yorum’u yeniden Meclis gündemine taşıyan Aygün, siyasi görüşlerini yansıtan müzikleri ile uğradıkları baskıları ve tutuklanmalarını , toplatılan albümlerine de dikkat çekti. İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, 5 maddelik yöneltilen Grup Yorum sorusu  ve  Aygün’ün  soru önergesi gerekçesi  şöyle:

 

‘Konserleri yasaklandı, sayısız dava açıldı’

 

Grup Yorum, 1985 yılında 4 arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşan, onlarca albüm yayınlamış olan bir müzik grubudur. Türkiye’de politik müzik yapan Grup Yorum, elemanlarının sürekli değişmesine rağmen tutarlı çizgisiyle takdir topladığı gibi, baskılar da görmektedir. Grup üyeleri defalarca gözaltına alınmış, tutuklanmış, grup hakkında sayısız dava açılmış, albümleri toplatılıp, konserleri yasaklanmıştır. 1985'ten günümüze siyasi görüşlerini müzikleriyle topluma duyurmaya çalışan, bu yönüyle gruba günümüze kadar yüzlerce kez dava açılmıştır.

 

‘Kaç konseri yasaklandı?' 

 

-Grup Yorum üyeleri kuruluşlarından itibaren kaç kez gözaltına alınmıştır?

-Grup Yorum’un bugüne kadar kaç albümü toplatılmıştır? Kaç konseri yasaklanmıştır? Gerekçeleri nelerdir?

-2002-2013 AKP iktidarı döneminde Grup Yorum ve üyeleri hakkında kaç soruşturma açılmıştır? Kaç gözaltı olmuştur? Kaç konseri yasaklanmıştır?

 

‘Grup Yorum’un kaç üyesi tutuklu’

 

-2013 Mart ayı itibari ile kaç Grup Yorum üyesi tutukludur?

-2013 Ocak ayında el konulan Grup Yorum albümü iade edilecek midir?

 

ETİKETLER

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