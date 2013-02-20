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Grup Yorum'dan avukatlar için; 11 Kapılı Kozmik Sahneli Konser

Grup Yorum, 53 konuk sanatçının katılımıyla '11 Kapılı Kozmik Sahneli Konser' verecek

20 Şubat 2013 12:04

Grup Yorum, 24 Şubat Pazar günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 53 konuk sanatçının katılımıyla "Grup Yorum ve Devrimci Avukatlar İçin 11 Kapılı Kozmik Sahneli Konser" düzenleyecek.

DHKP-C operasyonları sırasında gündeme gelen ve 11 kapıyla korunduğu iddia edilen örgüt evine atıfta bulunan Grup Yorum üyelerin, 24 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 53 konuk sanatçının katılımıyla "Grup Yorum ve Devrimci Avukatlar İçin 11 Kapılı Kozmik Sahneli Konser" düzenleyeceklerini açıkladı.

Grubun bağlamacısı Caner Bozkurt, “Devrimci Avukatlar İçin 11 Kapılı Kozmik Sahneli Konser" adıyla gerçekleştirilecek konserle ilgili "Onlar da yapabilecekleri tek şeyi yapıyorlar ve pervasızca saldırıyorlar. Ama işte biz yine buradayız. Konserlerimizle, albümlerimizle, filmlerimizle ve cümle devrimci sanat ürünlerimizle dikiliyoruz. Yorum'u bitiremezsiniz demek için 24 Şubat'ta büyük bir sanatçı dayanışması gerçekleştirecekler. Aslında bu sahiplenme yalnızca Grup Yorum'u değil aynı zamanda bin yıllık Anadolu kültür geleneğinin ve halkın sanatının sahiplenilmesidir" dedi.

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