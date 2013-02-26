Grup Yorum üyesine 39,5 yıl hapis istemi

Grup Yorum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan'ın da aralarında olduğu 6 sanığın 10 yıl 3 aydan 39,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Grup Yorum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan’ın da aralarında olduğu 6 sanığın "terör örgütü üyesi olmak, izinsiz gösteri yapmak ve polise direnmek" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Grup Yorum üyesi Seçkin Taygun Aydoğan, Cemray Baş ve Melis Çitlioğlu katıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, duruşmada, Savcı İsmail Işık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı Işık, sanıklar Eser Morsümbül, Cemray Baş, Gürkan Türkoğlu, Seçkin Taygun Aydoğan, Melis Çitlioğlu ve Hazal Kaya’nın "Görevini yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak, yürüyüşlere silahsız olarak katılarak ihtara rağmen dağılmamak" suçlarından 10 yıl 3 aydan 39,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı Işık, DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonu protesto etmek için 13 Aralık 2011 tarihinde bazı şahısların Güzeltepe Mahallesi’nde toplandığı ve yola barikat kurarak trafik akışını engellediğini belirtti. Olay yerine giden emniyet güçlerinin olaylara ilişkin 2 adet tutanak düzenlediklerine vurgu yapılan mütalaada, ilk tutanakta "olay yerindeki 10-15 kişilik bir grubun polise taşla saldırdığı" bilgisinin yer aldığı kaydedildi. Olaylar sırasında Melis Çitlioğlu, Hazal Kaya, Seçkin Taygun Aydoğan ve Gürkan Türkoğlu’nun yakalandığı da mütalaada yer aldı.

Salondan çıkmamak için direnen sanık zorla çıkarıldı

Mütalaanın açıklanmasının ardından Mahkeme Başkanı Ali Alçık, ara kararları açıklamak üzere duruşmayı bitirdiğini açıkladı ve sanıkların salondan çıkarılması talimatı verdi. Bu sırada sanık Seçkin Taygun Aydoğan, "14 aydır tutukluyum, konuşmak istiyorum" dedi ve salondan çıkmadı. Bunun üzerine Başkan Alçık, Jandarma görevlilerine "Çıkarın dediysek çıkarın, talimatımı yerine getirin" dedi. Ancak Seçkin ve diğer sanıklar slogan atarak bir süre direndi. Jandarma görevlileri sanıkları zor kullanarak salondan dışarı çıkardı.Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlaması için sanıklara süre vererek erteledi.