Erdoğan bilmeden Grup Yorum'un türküsünü okudu

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, Grup Yorum türküsünden bir bölüm okudu.
AKP Kadın Kolları’nın Diyarbakır’ın değişik ilçelerinden çocukları Çanakkale Şehitliği’ne götürmesinin ardından çocukların bir de ziyaret sonrası mektup yazması istendi. Mektuplar bugün Erdoğan tarafından partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında okundu. Erdoğan’ın okuduğu mektuplardan birisinde geçen ifadeler ise oldukça dikkat çekti.
Sendika.org'da yer alan habere göre, Grup Yorum’un “Marşlarımız” adlı albümünde yer alan Kızıldere türküsünden öncesinde okunan şiir Erdoğan tarafından okunan mektuplarda yer aldı:
“Canımızdan bir parça koparırcasına en iyilerimizi verdik toprağa
Onlar, yaratılan değerlerin,
Onurun, erdemin, inancın simgeleri olarak
Yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydınlatıyor
Bizi kopmaz bağlarla bağlıyor vatana (şiirin orijinalinde “vatan” yerine “devrim” yer alıyor)
İşte şiirin orijinal sözleri:
Ölüm onları apansız yakalamadı
Ülkemizin uçsuz bucaksız sıradağlarında ve ovalarında
Kentlerin yoksul mahallelerinde
Ve uğuldayan meydanlarında
Kuşatmalar altında ve barikatlar arkasından
Sömürüye zulme boyun eğmemenin onuruyla
Ölümün üstüne yürüdü onlar
Tereddüt etmediler yok
"Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik" diyerek
Türkülerle, marşlarla karşıladılar ölümü
Özgür ve eşit bir gelecek için
Canımızdan bir parça koparırcasına
En iyilerimizi verdik toprağa
Onlar, yaratılan devrimci değerlerin
Onurun, erdemin, inancın simgeleri olarak
Yüreklerimizi dolduruyor
Bilincimizi aydınlatıyor
Bizi kopmaz bağlarla bağlıyor devrime...