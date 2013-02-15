Erdoğan bilmeden Grup Yorum'un türküsünü okudu

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, Grup Yorum türküsünden bir bölüm okudu.

AKP Kadın Kolları’nın Diyarbakır’ın değişik ilçelerinden çocukları Çanakkale Şehitliği’ne götürmesinin ardından çocukların bir de ziyaret sonrası mektup yazması istendi. Mektuplar bugün Erdoğan tarafından partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında okundu. Erdoğan’ın okuduğu mektuplardan birisinde geçen ifadeler ise oldukça dikkat çekti.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Grup Yorum’un “Marşlarımız” adlı albümünde yer alan Kızıldere türküsünden öncesinde okunan şiir Erdoğan tarafından okunan mektuplarda yer aldı:

“Canımızdan bir parça koparırcasına en iyilerimizi verdik toprağa

Onlar, yaratılan değerlerin,

Onurun, erdemin, inancın simgeleri olarak

Yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydınlatıyor

Bizi kopmaz bağlarla bağlıyor vatana (şiirin orijinalinde “vatan” yerine “devrim” yer alıyor)

İşte şiirin orijinal sözleri:



Ölüm onları apansız yakalamadı

Ülkemizin uçsuz bucaksız sıradağlarında ve ovalarında

Kentlerin yoksul mahallelerinde

Ve uğuldayan meydanlarında

Kuşatmalar altında ve barikatlar arkasından

Sömürüye zulme boyun eğmemenin onuruyla

Ölümün üstüne yürüdü onlar

Tereddüt etmediler yok

"Biz buraya dönmeye değil, ölmeye geldik" diyerek

Türkülerle, marşlarla karşıladılar ölümü

Özgür ve eşit bir gelecek için

Canımızdan bir parça koparırcasına

En iyilerimizi verdik toprağa

Onlar, yaratılan devrimci değerlerin

Onurun, erdemin, inancın simgeleri olarak

Yüreklerimizi dolduruyor

Bilincimizi aydınlatıyor

Bizi kopmaz bağlarla bağlıyor devrime...