Erdoğan: Bir tek CHP'nin adı kaldı, başka bir şey kalmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek "CHP bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal’in hangi mirasına sahip çıktı? Bir tek CHP’nin adı kaldı, başka bir şey yok” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanları toplantısında konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan, konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bu muhalefet, milleti, tarihinin hiçbir döneminde mümeyyiz olarak görmemiştir. Bu muhalefet, milletin tercihlerini hiçbir zaman dikkate almamış; daima milleti küçümsemeyi tercih etmiştir. İşte bugün de biz anayasa için halk oylamasını telaffuz ettiğimiz andan itibaren milleti küçümsemeye, milleti aşağılamaya, tahkir etmeye başladılar.

Biz anayasa konusundaki çalışmaları seçim sandıkları kapatıldıktan sonra başladık. Daha o gün talimat verdik. Uzlaşmayı önemseyen, muhafaza eden biz olduk. Bizim 324 milletvekilimiz var, biz 3 temsilci verdik. Diğer üç partinin 215 milletvekili var ama 9 temsilci verdiler. Bizim derdimiz, üzümü milletçe yiyelim. Uzlaşmanın ve ittifakın tarafı olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."



'Masadan biz kalkmayacağız'



"100’ü aşkın madde görüşüldü ama 30-31 maddede uzlaşma sağlanabildi. AK Parti niye engellesin, AK Parti’nin öyle bir gücü mü var? Masadan kalkan taraf olmayacağız. Biz niye yeni anayasa yapamıyoruz, niye böyle uzuyor? AK Parti’nin talebi olan şey gerçekleşmesin istiyorlar. Bizim milletimiz AK Parti’yi gönül koltuğuna oturtmuştur. Meclis bu iradeyi kullanmazsa millete gider sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız. Elimiz kolumuz bağlı oturmaz, milletimizle yola devam ederiz.

‘Şantajla anayasa değişmez’ diyorlar. Biz de zaten bunu savunuyoruz. Müdahaleyle, silah zoruyla anayasa değiştirilmesini nereye koyduklarını merak ediyoruz."



'Galileo'ya kafayı takmış durumda'



"CHP Genel Başkanı şimdi Galileo’ya kafayı takmış durumda. Dünya yuvarlak mı düz mü? CHP bugüne kadar Gazi Mustafa Kemal’in hangi mirasına sahip çıktı? Bir tek CHP’nin adı kaldı, başka bir şey yok."



Cilvegözü'ndeki patlama



"Cilvegözü’nde Pazartesi günü bir patlama meydana geldi. Herkes olayın aydınlatılması beklenirken, ana muhalefet partisi olayı siyasi bir ranta dönüştürme telaşı içine düştü.

Hükümeti suçlamaya başladılar. Aracın yönünün Suriye’ye doğru olduğunu iddia edecek kadar onurlarını, hizanlarını, insaflarını yitirdiler. Kamera görüntüleri yayınlandı. Ama bunlarda mahcup olacak, kızaracak yüz yok ki!"



'Baas rejimiyle bu muhabbetiniz nedir?



"CHP Suriye’nin kanlı Baas rejimine sözcülük yapıyor. Türkiye'nin çıkarlarını dahi çiğneyecek kadar Suriye'nin zalim rejimiyle bu muhabbetiniz nedir? Aylardır bu konuda, kamuoyunu tatmin edecek tek bir açıklama yapmadınız."



'Kılıçdaroğlu bunu da başardı'



"Senin savunduğun avukatlar o örgütün mensubudur. CHP’nin Türkiye düşmanı örgütlerle muhabbeti olmamıştı, bu genel başkan bunu da başardı. CHP bu milleti hep inim inim inletmiştir."



'Tereddüt etmeden bedelini öderiz'



"Eğer milletin yararınaysa, eğer ülkenin yararınaysa eğer kan, gözyaşı duracaksa biz AK Parti olarak her türlü bedeli ödemeye hazırız ve tereddüt etmeden de o bedeli öderiz.

BDP iradeli ve dirayetli şekilde bu süreci götürmek zorundadır.

Şehitliklerimiz kardeşliğimizin anıtıdır. Her çocuğun elinden tutup başta Çanakkale olmak üzere şehitliklerimizle tanıştırmak zorundayız."