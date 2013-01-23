Kültür Bakanlığı gözaltındaki Grup Yorum albümü için devreye girdi

Grup Yorum'un Şubat ayı sonunda piyasaya çıkması planlanan albümünün kayıtlarına baskın sırasında polis tarafından el konuldu. Kültür Bakanlığı devreye girdi.

Grup Yorum'un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskında, Şubat sonunda çıkacak albüm kayıtlarına da polis tarafından el konuldu. Gelişmeler üzerine Kültür Bakanlığı yetkilileri, Grup Yorum'u arayarak, incelemede bulunmak üzere stüdyolarına geleceklerini bildirdi.

DHKP-C adı altında geçtiğimiz hafta başlatılan ve ÇHD'li 11 avukatın gözaltına alınarak tutuklandığı operasyonda, polisin bastığı adreslerden birisi de İstanbul Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ydi. İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum'un tüm sanatsal çalışmalarını yürüttüğü adres. Benzer iddialarla sürekli baskına uğrayan, üyeleri gözaltına alınan, tutuklanan Grup Yorum'un, baskınların ardından İdil Kültür Merkezi'ni basına açarak, stüdyolarının, müzik aletlerinin ve enstrümanlarının polis baskını sonrasında ne hale geldiğini sergilemeleri de bilinen bir durum.

Cnnturk.com'dan Süleyman Arıoğlu imzalı habere göre, 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, medyada yer alan haberlerde "11 demir kapı" kırılarak girilen "kozmik odalı" binalar anlatıldı. Baskında İdil Kültür Merkezi'nde bulunan Grup Yorum üyeleri, Selma Altın, İnan Altın, Caner Bozkurt, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı gözaltına alındı. Üstelik bu isimlerden Selma Altın ve Ali Aracı hakkında daha önce ev hapsi kararı verilmişti ve İdil Kültür Merkezi'nde ikamet zorunlulukları vardı.

Şubat sonunda piyasaya çıkacak albüme el konuldu

Ancak bu baskında Grup Yorum daha önce hiç başına gelmeyen bir durumla karşılaştı. Çünkü polis, grubun önümüzdeki ay sonunda piyasaya çıkacak albümlerine ilişkin tüm çalışmalara ve kayıtlara el koydu, beraberinde alıp götürdü.

Uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri albüm çalışmaları nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olan Grup Yorum üyeleri, iki aydır da albüm kayıtlarına başlamışlardı. Parçaların çalan, enstrüman kayıtlarını yapan, onlarla ilgili elektronik işlemler üzerinde çalışan grup üyeleri, baskının gerçekleştiği gece de yine albüm üzerinde çalışıyorlardı. Yakında şarkılar okunacak ardından da Şubat sonunda albüm piyasaya çıkacaktı. Ancak gerçekleşen baskında kültür merkezi dağıtılmakla kalmadı polis, Grup Yorum albümüne ilişkin kayıtların bulunduğu bilgisayarları ve programları da alıp götürdü.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, yaşadıkları bu durumu, "Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde olamaz. Bir sanat kurumu, müzik grubunun stüdyoları basılarak albüm kayıtlarının alınması hiçbir şekilde açıklanamaz" dedi.

Kültür Bakanlığı devrede

Bu durumun duyulmasının ardından Pazartesi günü ise ilginç bir gelişme yaşandı. Kültür Bakanlığı yetkilileri, İdil Kültür Merkezi'ni arayarak, durumlarıyla ve albüm çalışmasına el konulmasıyla ilgili bilgi istedi. Ardından da kültür merkezine gelip incelemede bulunacaklarını belirttiler. Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, "Kültür Bakanlığı'ndan İdil Kültür Merkezi'ni aradılar ve durum hakkında bilgi aldılar. Polis baskını sırasında yaşananları ve stüdyomuza, aletlerimize verilen zararı, etrafta yaratılan tahribatı anlattık. Albüm çalışmalarımıza el konulduğunu ve bunun kabul edilemez bir skandal olduğunu, dünyayı ayağa kaldıracak denli büyük bir skandal olduğunu anlattık. Kültür Bakanlığı yetkilileri de İdil Kültür Merkezi'ne gelip incelemede bulunacaklarını ve meseleyle ilgileneceklerini söylediler" diye konuştu