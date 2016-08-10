Hurşit Külter'in akıbeti 76 gündür bilinmiyor!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Akıbeti 76 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Hurşit Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor.

Külter'in annesi Kerime Külter, "Devlet oğlumu bana geri versin. Ben her şeye rağmen umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum" diye konuştu.

İnsan hakları örgütleri ise Külter’in bulunması için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Külter’in akıbetine dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan başvurulardan da bir sonuç yok.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söylemişti.

Akıbeti 73 gündür bilinmeyen Hurşit Külter'in annesi: Umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum

Abi Külter: Hükümet Hurşit’i darbecilere sorsun

Kardeşinin darbe girişiminde bulunan askerler tarafından gözaltına alındığını dile getiren ağabeyi Kamil Külter, kardeşinin akıbetinden sorumlu olan hükümetten, gözaltına alınan darbeci askerlerden kardeşinin akıbetinin sorulmasını istedi.

Ne olmuştu?

27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve “Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce BM’ye başvuru yaptı. İHD’de ise 3 Haziran’da Külter için AİHM’e başvuruda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye müfettişini bu konunun araştırılması ve incelenmesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlendiği günlük basın açıklamasında Hurşit Külter için araştırma yapacaklarını söyledi.

Demirtaş: Yenikapı'ya gitseydik Hurşit Külter'in, Ceylan'ın, Berkin'in, Uğur'un gözlerine bakamazdık

Hurşit Külter'in ağabeyi: Devlet Şırnak'ta gözaltına aldığı askerlere kardeşimin akıbetini sorsun

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter nerede?

ABD: Türkiye'den Günyapıyorlar sana, bulmalıyız seni; annen için, kendimizi kaybetmemek için, bütün kayıplar için

Hurşit Külter nerede?

Hurşit Külter'in akıbeti 63 gündür bilinmiyor!

Yüksekdağ: Hurşit Külter'i gözaltına alan komutan gözaltında, ona 69 gündür kayıp olan Hurşit sorulmuyor