Akıbeti 73 gündür bilinmeyen Hurşit Külter'in annesi: Umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum

73 gündür haber alınamayan DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in annesi Kerime Külter, "Devlet oğlumu bana geri versin. Ben her şeye rağmen umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum" diye konuştu.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyor. Akıbeti 73 gündür bilinmeyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan da herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Adli, kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine rağmen Hurşit Külter’in gözaltına alınmadığını savunuyor. Kerime Külter, oğluna ilişkin ANF'den Sedat Sur'a konuştu.

“Hurşit hep yanımdaydı”

Anne Külter, “ Babası ve iki kardeşi işe gidiyordu. Hurşit, hep yanımdaydı, bana çok yakındı, her konuda yardım ederdi bana” dedi. “Hurşit, kimsenin kalbini kırmazdı, karıncayı incitmezdi” diyen Kerime Külter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüzü hep iyiliğe, güzelliğe dönüktü. Hurşit, asla kötülük düşünmezdi.”

Kerime Külter “O yıllarda Hurşit, artık eve fazla uğramamaya başladı, yıllarca hep yanımdaydı, bir anda artık onunla birlikte olamamak başlarda beni çok zorladı, ama sonra mücadele ettiğini görmek beni rahatlattı” diye aktardı.

Oğlunun beş yıl boyunca tutuklu kaldığını söyleyen anne Külter, beş yılın ardından 2014 yılında tahliye edildikten sonra Hurşit’in cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı tedavi olduğunu ifade etti.

“Oğlumu bekliyorum…”

Her zaman barış istediğini dile getiren Kerime Külter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Oğlumun kaybedilmesi bana büyük bir işkence. her gün bu işkenceyi çekiyorum. Sadece oğlumu almadılar evimi de yıktılar. Ama ben yine de barış istiyorum, başkalarının canı yanmasın, evlatları katledilmesin, gözaltında kaybedilmesin. Ben her şeye rağmen umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum, bir gün bu kapıdan içeri gireceğine olan inancımı kaybetmiyorum.”

‘Hurşit Külter nerede’ diyenlere teşekkür

Anne Külter, oğlu Hurşit’in kaybedilmesinden bu yana harekete geçen ve “Hurşit Külter nerede?” diye soran herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. Kerime Külter, “Oğlum için ayağa kalkan on binlerce insan var, onlara teker teker sevgilerimi sunuyorum. Benden daha çok sahip çıktılar” diye ifade etti.

Cumartesi Anneleri’ne de mesaj gönderen Kerime Külter, Cumartesi Anneleri’nin acısını şimdi çok daha iyi anladığını ve onların oğlu içinde gösterdikleri çaba karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Kimsenin evlat acısı yaşamaması için birlikte olmaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Kerime Külter, “Özgürlük ve demokrasi olmadan acılar son bulmaz. 72 gün oldu, oğlumu devlet aldı, gözaltında kaybetmek istiyorlar ve belki de katlettiler. Oğlumun bana sağ salim teslim edilmesini istiyorum” dedi.

Hurşit Külter'in ağabeyi: Devlet Şırnak'ta gözaltına aldığı askerlere kardeşimin akıbetini sorsun

12 Eylül'den bu yana 211 kişinin kaybedildiği Şırnak'ta 15 yıl sonra ilk kayıp; Hurşit Külter nerede?

ABD: Türkiye'den Günyapıyorlar sana, bulmalıyız seni; annen için, kendimizi kaybetmemek için, bütün kayıplar için

Hurşit Külter nerede?

Hurşit Külter'in akıbeti 63 gündür bilinmiyor!

Yüksekdağ: Hurşit Külter'i gözaltına alan komutan gözaltında, ona 69 gündür kayıp olan Hurşit sorulmuyor