ABD: Türkiye'den Güneydoğu'daki yıkım ve sivil ölümleri için savcılara araştırma izni vermesini istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Biz Türk hükümetinden Cizre ve diğer şehirlerdeki sivil ölümler ve sivillere ait yapıların yıkımları hakkında etkili bir soruşturmanın Türk savcıları tarafından yapılmasına izin vermesini talep ediyoruz” dedi. Kirby, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun bölgede yapacağı araştırmaya hükümet tarafından izin verilmediğini hatırlatarak “BM ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu bölgeye ulaşımlarını sağlayarak nelerin meydana geldiğini rapor altına almalarını talep ediyoruz” dedi.

Kirby, 45 günden fazladır kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter hakkındaki bir soru ile ilgili de Külter için araştırma yapacaklarını söyledi.

Haberdar’dan İlhan Tanır’ın haberine göre, Kirby şunları söyledi:

‘’BM’nin İnsan Hakları Komisyonu başkanının (Zeid Ra’ad al Hussein) bir BM ekibinin Türkiye’nin güneydoğusunda askeri operasyon sırasında güvenlik güçlerinin kentlerde işlediği potensiyel insan hakları ihlallerinin değerlendirmesini yapmak için mektupla izin talebine Türk hükümetinin cevap vermediği haberlerinin farkındayız. Biz Türk hükümetinden Cizre ve diğer şehirlerdeki sivil ölümler ve sivillere ait yapıların yıkımları hakkında etkili bir soruşturmanın Türk savcıları tarafından yapılmasına izin vermesini talep ediyoruz. BM ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının bu bölgeye ulaşımlarını sağlayarak nelerin meydana geldiğini rapor altına almalarını talep ediyoruz. Son olarak Türkiye’den mümkün olan bütün tedbirleri alarak sivilleri bunu uygun bir şekilde korumasını talep ediyoruz.’’

Konu ile ilgili olarak sorulan bir başka soruya karşılık da Kirby, ''Türkiye’nin bu soruşturmaları ve izinleri NATO müttefiği olmasından dolayı değil, doğru olanın bu olmasından dolayı vermesi'' gerektiğini kaydetti ve bu konuda kendi görüşlerini ifade etmekte çekingen davranmayacaklarını ekledi.