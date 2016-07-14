T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD: Türkiye'den Güneydoğu'daki yıkım ve sivil ölümleri için savcılara araştırma izni vermesini istiyoruz

Dışişleri sözcüsü Kirby, Hurşit Külter için araştırma yapacaklarını söyledi

14 Temmuz 2016 01:13

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, “Biz Türk hükümetinden Cizre ve diğer şehirlerdeki sivil ölümler ve sivillere ait yapıların yıkımları hakkında etkili bir soruşturmanın Türk savcıları tarafından yapılmasına izin vermesini talep ediyoruz” dedi. Kirby, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu’nun bölgede yapacağı araştırmaya hükümet tarafından izin verilmediğini hatırlatarak “BM ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu bölgeye ulaşımlarını sağlayarak nelerin meydana geldiğini rapor altına almalarını talep ediyoruz” dedi.

Kirby, 45 günden fazladır kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter hakkındaki bir soru ile ilgili de Külter için araştırma yapacaklarını söyledi.

Haberdar’dan İlhan Tanır’ın haberine göre, Kirby şunları söyledi: 

‘’BM’nin İnsan Hakları Komisyonu başkanının (Zeid Ra’ad al Hussein) bir BM ekibinin Türkiye’nin güneydoğusunda askeri operasyon sırasında güvenlik güçlerinin kentlerde işlediği potensiyel insan hakları ihlallerinin değerlendirmesini yapmak için mektupla izin talebine Türk hükümetinin cevap vermediği haberlerinin farkındayız. Biz Türk hükümetinden Cizre ve diğer şehirlerdeki sivil ölümler ve sivillere ait yapıların yıkımları hakkında etkili bir soruşturmanın Türk savcıları tarafından yapılmasına izin vermesini talep ediyoruz. BM ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının bu bölgeye ulaşımlarını sağlayarak nelerin meydana geldiğini rapor altına almalarını talep ediyoruz. Son olarak Türkiye’den mümkün olan bütün tedbirleri alarak sivilleri bunu uygun bir şekilde korumasını talep ediyoruz.’’

Konu ile ilgili olarak sorulan bir başka soruya karşılık da Kirby, ''Türkiye’nin bu soruşturmaları ve izinleri NATO müttefiği olmasından dolayı değil, doğru olanın bu olmasından dolayı vermesi'' gerektiğini kaydetti ve bu konuda kendi görüşlerini ifade etmekte çekingen davranmayacaklarını ekledi.

 

ETİKETLER

ABDKirbyCizresivil ölümleriHurşit Külter

İlgili Haberler

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Türkiye, sivil ölümlerinin araştırılmasını engelliyor!

"Bilgiler, Cizre'de 130 civarında insanın öldürüldüğünü gösterir nitelikte"

ABD: Bahoz Erdal’ın öldürüldüğünü teyit edemeyiz; Cizre’deki sivil ölümleri iddiasını çok ciddiye alıyoruz!

"Türkiye’yi tam bir soruşturma ile bu iddiaları değerlendirmelerini teşvik ediyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24