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Hurşit Külter'in ağabeyi: Devlet Şırnak'ta gözaltına aldığı askerlere kardeşimin akıbetini sorsun

Hurşit Külter'den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor

01 Ağustos 2016 15:59

Kardeşinin darbe girişiminde bulunan askerler tarafından gözaltına alındığını dile getiren DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter'in ağabeyi Kamil Külter,  "Devletin, Şırnak'ta gözaltına aldığı darbecilerden Hurşit’in akıbetini sorması gerekiyor” dedi. 

Şırnak 27 Mayıs günü gözaltına alınan ve o günden bu yana da kendisinden bir daha haber alınamayan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl yöneticisi Hurşit Külter’den haber alınamıyor.

Külter’in bulunması için hem ailesinin hem de kamuoyunun gösterdiği çabalara rağmen, hükümet ve devlet yetkililerinden bu konuda tatmin edici bir açıklama yapılmış değil. Yaptıkları bütün yasal başvurulara rağmen 67 gündür kardeşinden haber alamadıkları gibi, hakkında resmi bir açıklama yapılmamasına tepki gösteren ağabeyi Kamil Külter, devletten kardeşinin akıbetine ilişkin somut adımlar atmasını beklediklerini söyledi.

Dicle Haber Ajansı'na konuşan ağabey Külter, öncelikli beklentilerinin kardeşinin gözaltına alındığına dair paylaşımda bulunan sosyal medya platformu Twitter’da yer alan “BÖF” isimli hesabın yasal merciler tarafından incelenmesi olduğunu kaydetti.

Külter ailesi olarak devletten açıklama beklediklerini dile getiren ağabey Külter, “15 Temmuz darbesinden sonra savaşı yürüten komutanlarla beraber 309 asker gözaltına alındı. Kardeşim o darbecilerin yürüttüğü savaş esnasında gözaltına alındı. Onlar gözaltına alındı ama hükümet Hurşit ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Devlet, gözaltına aldığı darbecilerden Hurşit’in akıbetini sorması gerekiyor” dedi.

 

"Hurşit gözaltına alındığında aynı hükümet vardı"

 

Geçen 67 gün boyunca akıbeti hakkında haber alamadıkları kardeşine dair kaygılarının artığını da dile getiren ağabey, kardeşinin akıbetinden hükümeti sorumlu tuttu.

Kardeşinin akıbetini sormaktan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Ağabey Külter, “Sonuçta ortada bir hükümet var, Hurşit’in ortaya çıkarılması da hükümetin görevi ve sorumluluğudur. Çünkü bu savaş yürütüldüğünde de iktidar yine vardı, devlet bir an önce Hurşit’i ortaya çıkarsın” diye konuştu. 

Ağabey Külter, bütün demokrasi güçlerine de kardeşi Hurşit Külter’in akıbetini sormaya devam etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

 

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