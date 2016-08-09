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Demirtaş: Yenikapı'ya gitseydik Hurşit Külter'in, Ceylan'ın, Berkin'in, Uğur'un gözlerine bakamazdık

"HDP, Cizre, Sur’u unutup Yenikapı’ya gidemezdik"

09 Ağustos 2016 21:17

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile AKP, CHP ve MHP’nin katılımıyla gerçekleşen Yenikapı mitingine HDP’nin katılmamasına ilişkin açıklamada bulundu. “HDP de orada olsaydı hesap veremezdi” diyen Demirtaş “Gezi şehitlerine, Uğur Kaymaz’a, Ceylanın gözlerine bakamazdı HDP. Hurşit Külter’e nasıl hesap verebilirdi. HDP Berkin’i unutup Yenikapı’ya gidemezdi. Roboski, Tahir Elçi, HDP olsaydı bunların hesabını soracaktı. HDP Cizre, Sur’u unutup Yenikapı’ya gidemezdi” dedi.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Demirtaş’ın Yenikapı’ya ilişkin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

“HDP orada olsaydı hesap veremezdi”

 

“HDP mevcut durumda hiçbir şey olmamış gibi. Bunlar gerçekleşmemiş gibi davranamaz. Biz her şeyi birbirimize karşı koz olarak kullanalım demiyoruz. Ama olup bitenleri unutarak gelecek kuramayız. Yüzleşelim.

“HDP burada olsaydı şehitlerimize hesap veremezdik” demiş. HDP de orada olsaydı şunlara hesap veremezdi. Gezi şehitlerine, Uğur Kaymaz’a, Ceylanın gözlerine bakamazdı HDP.

“Hurşit Külter’e nasıl hesap verebilirdi. Berkin’e, HDP bunları unutup Yenikapı’ya gidemezdi. Roboski, Tahir Elçi, HDP olsaydı bunların hesabını soracaktı.

“Bunları unutarak Yenikapı’ya gidemezdi HDP. Cizre, Sur Yenikapı’ya gidemezdi. Fethullah Gülen ile el ele vererek yaptıklarını unutarak Yenikapı’ya gelemezdi.

“HDP bu savaşın ülkeyi nereye getirdiğini unutarak Yenikapı’ya gidemezdi. Tabi ki HDP bu fotoğrafın içinde olamaz. Buysa yeni ittifak, biz bu ittifakta yokuz.

“Bunları yok sayarak yolumuza bakamayız. Ülkede barış, adalet, özgürlük gerçekleştirmek istiyorsak, bütün partiler samimiyet sınavını kendimize dayatmalıyız.

 

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