Hürriyet yazarı: Halil Sezai dışarı çıktığı günden itibaren bir süre hapis hayatı yaşayacak, o yüzden Sezai'nin artık çok üstüne gitmemek gerekiyor

Hürriyet gazetesi magazin yazarı Orkun Ün, komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve 13 yıl 10 ay hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai'nin bu hafta tahliye olabileceğini yazdı. Ün, "Halil Sezai dışarı çıktığı günden itibaren bir süre hapis hayatı yaşayacak, o yüzden Sezai'nin artık çok üstüne gitmemek gerekiyor" görüşünü savundu.

Ün, "En ağır eleştirenlerden biriyim Halil Sezai’yi...Yaptığı kabul edilebilir bir şey değildi çünkü. Ne olursa olsun... Tahrik edilmiş de olsa... Bu tahrik aylardır devam da etse... Komşusunun küfürlerine de maruz kalsa, şiddete başvurmamalıydı Halil Sezai. Ünlü sanatçı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 30 Ekim’de yapılacak. Şimdilik Halil Sezai’nin tutukluluk hali devam ediyor ama bu hafta içi, avukatının yapacağı son itirazla Halil Sezai tahliye olup tutuksuz yargılanabilir. Bir diğer ihtimal ise ilk duruşma sonrası serbest kalması." düşüncesini dile getirdi.

Ün, "Ama hukukçular ilk duruşmaya kalmadan son itirazın kabul edilebileceği görüşünde. Toplum önünde olan biri için, böylesine büyük tepkiler almak çok büyük bir cezadır zaten. Sahneye çıkamayacak olmak, albüm çıkarsa şarkılarının eskisi kadar çalınmayacak olması, çok canını acıtacaktır zaten. Ayrıca, Halil Sezai dışarı çıktığı günden itibaren bir süre hapis hayatı yaşayacak. O yüzden Halil Sezai’nin de artık çok üstüne gitmemek gerekiyor." ifadesini kullandı.

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