13 yıl 10 ay hapsi istenen şarkıcı Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi
İlk duruşma 30 Ekim'de
16 Ekim 2020 12:29
Komşunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan ve 13 yıl 10 ay hapsi istenen Halil Sezai hakkındaki iddianame kabul edildi.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştırdı. Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.