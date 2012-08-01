'Hükümet, Şemdinli'de neden susuyor?'

Cevdet Aşkın

(Radikal, 1 Ağustos 2012)

KUZEY IRAK GÜNCESİ

Kim ne dedi? Ne yaptı? Ne anlama geliyor?

31 TEMMUZ 2012 SAAT:18.00

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, önceki akşam Şemdinli’ye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Devam eden operasyonlar güvenlik güçlerinin yapmakla zorunlu oldukları operasyonlardır. Bunların her birinin her dakika ayrı ayrı açıklanması gerekmez.”

Yüksekova’ya bağlı Yeşiltaş ile Dağlıca köylerini birbirine bağlayan Dağlıca 2 köprüsü patlayıcı ile tahrip edildi. DHA’nın dünkü haberine göre köprü kullanılamaz hale geldiği için iki köy arasındaki ulaşım tamamen kesildi.

DHA’nın dünkü haberine göre Şemdinli’ye bağlı Rüzgârlı, Bağlar ve Yiğitler köyleri kırsalındaki PKK’lıları karşı hava destekli operasyon 3. gününe girdi.

Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, dün sosyal medyadaki mesajında ilçe merkezinden 1 km uzaklıkta çatışmaların yaşandığını ileri sürdü.

KUZEY IRAK

Fransız petrol şirketi Total, Erbil’in kuzeydoğusunda yer alan Harir ve Safen havzalarında petrol çıkarılmasına ortak oldu. AFP’nin dünkü haberine göre Total, ABD’li Marathon şirketinin bölgedeki girişiminden yüzde 35 hisse aldı.

SURİYE

Yüksek Kürt Konseyi Üyesi Aldar Xelil, Erbil’de yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada “Türkiye, Batı Kürdistan’daki Kürt iradesini tanımalı” dedi. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre Xelil, toplantıda bayrak ve örgütlenme modelini tartıştıklarını belirtti. Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin isteği üzerine Erbil’i ziyaret ettiklerini söyleyen Xelil şöyle konuştu: “Kürtlerden çevresindeki komşularına zarar gelmez. Yine Arap ve Suriye kamuoyunun da bilmesini isteriz ki biz bölge için tehdit değiliz ve Suriye topraklarının parçalanmasından yana değiliz.”

PKK

PKK’nın askeri kanadı HPG, Şemdinli’ye yönelik 23 Temmuz’da başlattıkları saldırının devam ettiğini bildirdi. Fırat Haber Ajansı’nın dünkü haberine göre yapılan açıklamada Yeşiltaş ile Dağlıca arasındaki köprünün imha edildiği kaydedildi.

Gelişmeler neye işaret ediyor?

Total’in Kuzey Irak’taki petrol sahalarının işletilmesine katılması Erbil’in Bağdat karşısında elinin daha da güçlendiğini ve bağımsızlık yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Erbil’in ExxonMobil, Chevron ve Total gibi petrol devlerinin ‘güvenlik şemsiyesi’nin altına girmesi Ankara açısından Suriye ve PKK konularında dezavantaj oluşturuyor. Yüksek Kürt Konseyi’nin Erbil’deki toplantısı da göz önüne alındığında, bu şartlar altında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun bugün yapacağı Erbil ziyaretinden Barzani’nin Suriye’deki Kürt oluşumuna desteği çekmesi gibi bir sonucun çıkmayacağı kolaylıkla fark ediliyor. Xelil’in sözleri Suriyeli Kürtlerin uluslararası planda meşru pozisyonda durma çabasına karşılık geliyor.

PKK’nın daha önce saldırdığı iki karakolun bulunduğu köyler arasında ulaşımı karadan kesmesi, hem bu karakolları hedefleyeceği izlenimi bırakıyor hem de alan hâkimiyetini genişletmeye çalıştığını düşündürüyor.

Arınç’ın Şemdinli hakkında konuşmak istememesi durumun ciddiyetini gösteriyor. Çünkü Arınç ne çıkan haberler PKK’nın propagandasıdır ne de güvenlik güçleri duruma hâkimdir diyebiliyor. Daha çok hükümetin süreci izlediğini, açıklamayı Genelkurmay’ın yapmasından yana olduğunu hissettiriyor.

Ne olursa olsun ‘kamunun bilme hakkı’nın ihlâli devam ediyor.