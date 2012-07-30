Şemdinli'de 2 asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yiğitler köyü kırsalında PKK ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 2 asker şehit olurken, 10 asker yaralandı.

PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda sabah 1 asker şehit olmuş ve 6 asker yaralanmıştı. Devam eden çatışmalarda 1 asker daha şehit oldu ve 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler Van Askeri Hastanesine kaldırılırken, çatışmaların hala sürdüğü bildirildi.

Hakkari Valiliğinden açıklama

Hakkari Valiliği Şemdinli'de devam eden çatışmalarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yayınlanan açıklamada "29 Temmuz 2012 pazar günü ilimiz Şemdinli kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olmuş 10 askerimiz de yaralanmıştır. Bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam etmektedir.'' denildi.