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PKK'lılar Şemdinli'de saldırı planladı, TSK Goman Dağları'nı bombaladı

PKK'lıların Şemdinli'ye girmesini önleyen güvenlik güçleri, toplu olarak bulundukları bölgeleri karadan ve havadan ateş altına aldı

29 Temmuz 2012 16:23

Hakkari'nin Irak sınırındaki ilçesi Şemdinli'ye dün gece saldırı girişiminde bulunan kalabalık PKK’lı grubunu püskürten güvenlik güçleri, başta Goman Dağları olmak üzere PKK’lıların bulunduğu bölgelerde hava destekli büyük operasyon başlattı. Şemdinli’de sabaha kadar silah sesi yankılandı, helikopter ve uçak gürültüsü uyutmadı.

Kuzey Irak’taki kamplarından ağır silahlarla gelip sınırdan sızarak Şemdinli’ye hakim dağlık bölgede toplanan kalabalık PKK’lı grubu dün gece yarısından sonra ilçe merkezine sızmak için harekete geçti. Güvenlik güçleri, dana önce de Şemdinli’ye baskın düzenleyen PKK’nın saldırı girişimine anında karşılık verdi. PKK'lıların ilçeye girmesini önleyen güvenlik güçleri, toplu olarak bulundukları bölgeleri karadan ve havadan ateş altına aldı.


Goban Dağları'na bomba yağdı


Şemdinli’de konuşlu 3’üncü Dağ ve Komando Taburu ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan, kalabalık PKK’lı grubunun bulunduğu ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Goman Dağları’na obüs ve topçu atışı başlatıldı. Ardından devreye giren helikopterler, insansız hava araçlarının saptadığı PKK'lıların bulunduğu yerlere bomba yağdırdı.

Sabaha kadar silah ve top atışlarıyla, helikopter seslerinin kesilmediği Şemdinli semalarında günün ilk ışıklarıyla uçak hareketliliği başladı. Savaş uçakları, Irak topraklarına kaçmaya çalışan PKK’lıların geçiş noktalarını bombaladı.

Şemdinli’ye sevk edilen takviye birlikler, PKK’lılara yönelik karadan da geniş kapsamlı operasyon başlattı.


Yiğitler köyü kırsalında çatışma


Şemdinli İlçesi’ne bağlı Rüzgarlı ve Bağlar köyleri arasında 5 gün önce yol kesen PKK’lılara karşı başlatılan operasyon devam ediyor. Bölgede helikopter destekli operasyonda bugün saat 10.00 sıralarında Yiğitler Köyü kırsalında PKK'lılar sıcak temas sağlandı.

Sikorsky helikopterle bölgeye indirilen komandolarla, PKK’lılar arasındaki çatışmanın aralıklarla devam ettiği bilgisi geldi.

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