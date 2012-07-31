Şemdinli'de DHA'ya göre 22, Cihan'a göre 39 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında bu sabah Kobra helikopterlerin desteğiyle yapılan operasyonlarda Doğan Haber Ajansı'na göre 22, Cihan Haber Ajansı'na göre ise 39 PKK'lının öldürüldüğü iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Irak sınırından sızarak hafta sonu Şemdinli’ye saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen PKK’lılara yönelik olarak ilçeye 3 kilometre uzaklıktaki Goman Dağları’nda başlatılan operasyon devam ediyor. Şemdinli’ye bağlı Rüzgarlı, Bağlar ve Yiğitler köyleri kırsalında takip edilen PKK’lılar için üç gündür süren hava destekli operasyonlarda zaman zaman sıcak temas sağlandığı ve karşılıklı çatışma yaşandığı belirtiliyor.

Hava destekli operasyonda Sikorsky helikopterlerle çatışma bölgelerine mühimmat ve asker sevk edilirken, Kobra helikopterler de teröristlerin kaçış noktalarını ateş altına alıyor. Goman Dağları başta olmak üzere bombalanan çatışma noktalarından dumanlar yükseldiği haberleri geliyor.

PKK, geçen cuma günü Şemdinli'de devletin kontrolü kaybettiğini iddia etmişti.

Cihan Haber Ajansı'na göre 39 PKK'lı öldü

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre ise bölgede gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 39 kişinin öldüğü iddia edildi. Haberde PKK'lıların Şemdinli kırsalından Kuzey Irak'taki kamplara kaçtığı belirtildi.

Dağlıca Köprüsü patlayıcıyla tahrip edildi

Bu arada Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş ve Dağlıca köylerini birbirine bağlayan "Dağlıca 2" köprüsü dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce altına bırakılan kablolu düzeneğin patlamasıyla büyük ölçüde hasar gördü. Geç saatlerde meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, köprü kullanılamaz hale geldi. Patlamanın ardından Dağlıca ile karadan bağlantının kesildiği belirtildi.

STK'lar ve BDP'liler bölgeye alınmadı

23 Temmuz'da başlayan operasyon ile bölge uçaklar tarafından bombalanıyor. Bölgeye gitmek isteyen BDP milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve çatışmada ölen PKK'lıların aileleri güvenlik gerekçesiyle bölgeye alınmadılar.

İHA'da yer alan habere göre; Aralarında BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora, Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, BDP'nin il ve ilçe yöneticileri, İHD ile sivil toplum dernekleri yöneticilerinin bulunduğu grup, Bağlar köyüne bağlı Zorgeçit mezrasının girişinde güvenliği sağlayan askerler tarafından geri çevirdiler. Bunun üzerine burada bir açıklama yapan BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, çatışmada öldüğü belirtilen Hakkari ve Şırnak nüfusuna kayıtlı 2 PKK'lının ailelerinin talebi üzerine bir heyet oluşturduklarını söyledi. Şemdinli'de yaşananlar konusunda yetkililerin sessiz kaldığını ileri süren Canan, "Bölgede 5 gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda çok sayıda kayıp olduğu bilgisini bölgede yaşayan köylülerden aldık. Hatta bölgeye gidişimiz sırasında bizi durduran askeri yetkililer bölgede bir askerin yaşamını yitirdiğini söylediler. Bölgede bir haftaya yakın bir çatışma var ve çatışmalar halen devam etmekte. Kaç gündür basında yer alan haberlerle ilgili Şemdinli'ye geldik. Şemdinli'den de çatışmanın yaşandığı bölgeye gitmek üzere geldik. Ancak Bağlar köyüne bağlı mezralara giremedik. Basında yer alan haberlere göre her iki taraftan kayıplar var. Bunların cenazeleri halen çatışma bölgesinde tutulmaktadır. Biz burada hem köyleri hem de orada yaşayan insanlarımızı görmek istedik. Fakat girişimize izin verilmedi. Sağlıklı bir bilgi de alamadık. Burada bizim gördüğümüz manzara şu dağlar bombalanıyor. Kendi gözlemlerimiz ve gördüklerimizde oldu. Ormanlık alanlarda çıkan yangınlar yer yer devam ediyor. Kent merkezine tahminen 10-15 kilometre uzaklıkta bu olaylar yaşanmaktadır. Bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şemdinli Derecik beldesi ile ulaşım sağlanmamaktadır. Çok ciddi sıkıntılar ve gerginlikler yaşanmakta bu sıkıntıların bir an önce son bulmasını talep ediyoruz. Bizimle birlikte sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları ve PKK üyelerinin aileleri var. Çatışma bölgesinde bulunan cenazeleri almak için geldik. Fakat yollar kapalı olduğundan bölgeye giriş çıkışların yasak olmasından dolayı cenazeleri alamıyoruz' dedi.

BDP'li milletvekilleri ve beraberinde bulunanlar daha sonra bölgeye gitmelerine izin vermeyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Şemdinli Hükümet Konağı'na geçti.