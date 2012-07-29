Şemdinli'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Yiğitler Köyü kırsalında sabah saatlerinde sıcak temas sağlanan PKK'liler ile güvenlik güçleri arasında çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hakkari- Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yiğitler bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını ifade eden Alimoğlu, yaralı askerlerin helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Vali Alimoğlu, bölgede başlayan geniş çaplı operasyonların devam ettiğini kaydetti.

Şehit uzman çavuş Bayraktar'ın, evinde büyük üzüntü var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Yasin Bayraktar'ın Çan ilçesindeki evinde büyük üzüntü var. Bayraktar'ın Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, şehit haberini baba Mustafa ve anne Hülya Bayraktar'a bildirdi. Haberi alan Mustafa ve Hülya Bayraktar gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada, ambulansın konuşlandırıldığı eve Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan, eve gelen Kaymakam Hasan Gözen de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit uzman çavuş Bayraktar'ın, evli olduğu öğrenildi.