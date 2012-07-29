T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de çatışma: 1 şehit, 3 yaralı

Derecik beldesi Yiğitler bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çatışma çıktı

29 Temmuz 2012 22:15

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Yiğitler Köyü kırsalında sabah saatlerinde sıcak temas sağlanan PKK'liler ile güvenlik güçleri arasında çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Hakkari- Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Yiğitler bölgesinde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile PKK mensupları arasında çatışma çıktığını bildirdi.
 
Çatışmada, 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını ifade eden Alimoğlu, yaralı askerlerin helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Vali Alimoğlu, bölgede başlayan geniş çaplı operasyonların devam ettiğini kaydetti.
 
Şehit uzman çavuş Bayraktar'ın, evinde büyük üzüntü var
 
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Yasin Bayraktar'ın Çan ilçesindeki evinde büyük üzüntü var. Bayraktar'ın Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, şehit haberini baba Mustafa ve anne Hülya Bayraktar'a bildirdi. Haberi alan Mustafa ve Hülya Bayraktar gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada, ambulansın konuşlandırıldığı eve Türk bayrağı asıldı.
 
Öte yandan, eve gelen Kaymakam Hasan Gözen de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehit uzman çavuş Bayraktar'ın, evli olduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

askerşehitşemdinli

İlgili Haberler

Askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu

Silopi-Cizre karayolunda askeri bir araç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24