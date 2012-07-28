PKK Şemdinli'de kontrolü ele geçirdiğini iddia etti!

PKK, Şemdinli'de yaklaşık bir haftadır büyük bir çatışma yaşandığını öne sürdü ve “Şemdinli, binlerce askerin, yine yüzlerce gerillanın çatışma halinde olduğu, tankların, topların, obüslerin, uçakların, helikopterlerin ve her türlü teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir savaş sahasıdır” ifadesini kullandı.

HPG aracılığıyla yapılan açıklama Fırat Haber Ajansı'nda yayımlandı.

Açıklamada, "Şemdinli Tugayı, Gare Alayı ve arazideki Türk ordu birlikleri gerillalarımız tarafından hedeflenmiştir. Saldırılar engellenmiştir" dendi.

Türkiye'ye ait birliklerin otoritesinin ciddi anlamda sarsıldığı ve denetimini kaybettiği iddia edilen açıklamada, "4 gün boyunca tank, top, obüs ve uçak saldırıları Şemdinli yöresinde yoğunlaştı. Türk ordusu otoritesini bu saldırılarla tekrar kurmak istiyor" yorumu yapıldı.

PKK'nın açıklamasında "TC ordusu özellikle Şemdinli’ye bağlı Nehrê, Bêgirdê, Navrêza, Nirkola, Robînos köy ve mezraları, Gumokê, Sênala ve Gostê alanları ile Konserve Tepesi, Geniş Tepe ve Karker Tepesi yamaçlarını savaş uçakları ve toplarla yoğun bir şekilde bombardıman altına almıştır. Adı geçen köy ve mezralarda köylülerin bağ ve bahçeleri zarar görürken çok sayıda hayvan da telef olmuştur” denildi.

Çatışmaların devam ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: "AKP hükümeti sıkça Suriye’de ve başka birçok yerde savaş olduğunu, baskılara karşı halkın direndiğini iddia ederken Kürdistan halkını ise her türlü silahı ve tekniği kullanarak bastırmak istemektedir. Sadece ilk iki gününde güçlerimizce tespit edilebilen 30 askerin öldüğü ve 4 yoldaşımızın şahadete ulaştığı bu savaş süreci Türk devleti tarafından medya gücü de kullanılarak Türkiye ve dünya kamuoyundan gizlenmek istenmektedir. Gerçekler tersyüz edilerek ağır kayıplar verenin Türk ordusu değil de gerillalar olduğu yanılgısı yaratılmak istenmektedir. Bizzat Şemdinli şehir merkezindeki Şemdinli Tugayı, yine Gare Alayı 2 günden bu yana gerillanın denetimi ve vuruşları altındadır."

'Şemdinli'de ne oluyor?'

Radikal yazarı Cevdet Aşkın, yapılan açıklamayı köşesinde (28 Temmuz 2012) değerlendirdi. BDP Milletvekili Adil Kurt'un "Şemdinli'de devletin denetimini kaybetti" dediğini hatırlatan Aşkın, bölgede neler olduğuna dair bir açıklama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Aşkın'ın yazısı şöyle:

Şemdinli binlerce askerin, yine yüzlerce gerillanın çatışma halinde olduğu, tankların, topların, obüslerin, uçakların, helikopterlerin ve her türlü teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı bir savaş sahasıdır.”

PKK'nın askeri kanadı HPG'nin dün Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan açıklamasında yer alıyor bu cümle. Şemdinli'de denetimin 5 gündür ellerinde olduğunu ileri sürüyorlar. Dahası bir tugay ve bir alayı iki gündür ateş altında tuttuklarını da söylüyorlar. Açıklamada daha çok şey var ama belirtilmesi maksada hizmet etmez.

Bölgeye giden BDP milletvekilleri kepenklerin kapalı olduğu Şemdinli'de devletin denetimi kaybettiğini söylemişlerdi birkaç gün önce.

'Kamunun bilme hakkı' kavramının formüle edilişinin üzerinden neredeyse 70 yıl geçti.

Bütün bunlar örgütün palavrası mı? Yoksa gerçeğin tamamı ya da belli bir bölümü mü? Hangisi?

Suriye'deki Kürt oluşumuna müdahaleyi konuşmadan önce evlatlarını askere gönderen bir halkın Şemdinli'de ne olduğunu bilmesi daha acil görünüyor.