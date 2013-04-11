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Politika

Hüda Par Başkanı Hüseyin Yılmaz: Hizbullah ile PKK helalleşmeli

Dicle Üniversitesi'ndeki olayların Kürt olmayan kişiler tarafından çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, 'PKK-Hizbullah çatışması yaratılmak isteniyor' dedi

11 Nisan 2013 23:31

Dicle Üniversitesi'ndeki olaylarda bazı grupların, PKK-Hizbullah çatışması yaratmak istediğini söyleyen Hür Dava Partisi Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, "İki taraf helalleşmeli" dedi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Hür Dava Partisi Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Dicle Üniversitesi'nde 3 gündür süren olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Olayların Kürt olmayan kişiler tarafından çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, "PKK-Hizbullah çatışması yaratılmak isteniyor" dedi.

Yılmaz, çözüm sürecini desteklediklerini belirterek, Hizbullah ile PKK arasında barış sağlanması gerektiğini söyledi.

Öcalan'ın Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında okunan mektubunda 'İslam vurgusu' yapmasını önemsediklerini belirten Yılmaz, "PKK ve Hizbullah'ın fiili ateşkesi kalıcı olmalı, iki taraf helalleşmelidir" diye konuştu.

Dicle Üniversitesi'nde Pazartesi günü karşıt görüşlü öğrenciler arasında başlayan 'bildiri dağıtma' tartışması kısa sürede kavgaya dönmüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda öğrenci yaralanmış gerginliğin dinmemesi üzerine de Dicle Üniversitesi yönetimi eğitime Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurmuştu.

 

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