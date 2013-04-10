ODTÜ'deki 'Dicle eylemi'ne polis müdahale etti

ODTÜ'de Dicle Üniversitesi'ndeki olayları protesto etmek isteyen bir grup öğrenciye polis müdahale etti.

Bir grup öğrenci, Dicle Üniversitesindeki olayları protesto için ODTÜ girişinde toplandı. Basın açıklamasının ardından öğrecilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri, yüzleri maskeli gruba, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Okuldaki ormanlık alana kaçan gruba polisin müdahalesi sürüyor.

Dicle Üniversitesi'nde eğitime ara

Öte yandan Ankara'daki protestonun nedeni olan Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine eğitime Pazartesi gününe kadar ara verildi.

Üniversitede iki gündür süren olaylar bu sabah da devam etti. İki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada biri ağır 3 öğrenci yaralandı, bazı öğrenciler de gözaltına alındı.