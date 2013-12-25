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HSYK, Bekir Bozdağ'ın suç duyurusunu kabul etti

Bekir Bozdağ'ın 'soruşturmanın gizliliğini ihlal eden savcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum' açıklamasının ardından HSYK iddialara ilişkin inceleme başlattı

25 Aralık 2013 19:43

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,  Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yolsuzluk ve rüşvet  Soruşturmasıyla ilgili "Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden savcılar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" açıklaması üzerine harekete geçti.

Oya Armutçu'nun Hürriyet.com'da yer alan haberine göre, HSYK Bozdağ'ın suç duyurusunu işleme koydu ve "savcılar gizliliği ihlal etti" iddialarına ilişkin dosya açıldı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonun ardından yaptığı "Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden savcılar hakkında Başbakan Yardımcısı olarak Adalet Komisyonu huzurunda suç duyurusunda bulunuyorum" açıklaması üzerine harekete geçti.  HSYK Hakim ve Savcı Soruşturma Bürosu'nca Bozdağ'ın suç duyurusu işleme konuldu ve "savcılar gizliliği ihlal etti" iddialarına ilişkin dosya açıldı.

 

HSYK'dan haberleri topluyor

 

HSYK, Bozdağ'ın yanında Başbakan Tayyip Erdoğan ve istifa eden bakanlarla AKP sözcülerinin soruşturmaya ilişkin iddialarına ilişkin basında çıkan haberleri topladı. Bu haberlerin değerlendirileceği iddiaların ciddi görülmesi halinde önce ilgili savcılar hakkında inceleme ardından soruşturma izni verilebileceği gibi "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı da alınabilecek.

 

HSYK Ergenekon'da izin vermemişti

 

HSYK, Ergenekon Davası sırasında rüşvet soruşturmasının koordinatör savcısı konumundaki Zekeriya Öz'le ilgili çok sayıda suç duyurusunu "yargı yetkisi kapsamında" diyerek, "İşlem yapılmasına yer olmadığı" kararları vermişti.

 

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