Bekir Bozdağ Adalet Bakanı mı oldu?

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

4 bakan ve çocuklarının adının karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından hafta sonu açıklanması beklenen kabine değişikliği merak konusu olurken, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Adalet Bakanlığı için adı geçen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yeni görevini kutladı. Kulislerde, kabinede 10 dolayında bakanın değişeceği konuşuluyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tasarı’nın görüşmeleri sonunda Başkan Ahmet İyimaya, hükümet adına toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yeni görevini kutladı. İyimaya “Bakanım’ın yeni görevini tebrik ediyorum. Birlikte, çok daha güzel çalışmalar temenni ediyorum” dedi. Bekir Bozdağ ise bu temenniye gülümseyerek karşılık verdi.

Yeni kabine Cumartesi günü açıklanabilir

Siyasi kulislerde, Başbakan Erdoğan’ın yarın TBMM Genel Kurulu’nda sona erecek 2014 Bütçe Kanunu Tasarısı görüşmelerinin ardından yapacağı revizyonun kapsamının geniş olacağı konuşuluyor. Erdoğan’ın Cumartesi günü açıklaması beklenen yeni kabinesinde 10 dolayında bakanın değişmesi bekleniyor. Yolsuzluk iddialarının kamuoyuna yansıması ardından Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezinde yapılan toplantıda, olaya adı karışan Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış’ın sözlü olarak istifalarını Başbakan’a sundukları iddia edildi.

İddialara göre, Erdoğan, bugün Çankaya Köşkü’nde “Yasama, yürütme ve yargı başkanlarına verdiği yemek sonrası yeni kabinenin taslak listesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sundu. Cumhurbaşkanı Gül’ün onay vermesi halinde yeni bakan listesinin Cumartesi günü açıklanabileceği belirtiliyor.

Olası yeni bakanlar

Kabine revizyonunda, yerel seçimlerde Hatay’dan aday gösterilen Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bozdağ’ın sürpriz şekilde İçişleri Bakanlığı’na getirilmesi halinde ise Adalet Bakanlığı için AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’un adı geçiyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın yerine Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, Gaziantep için aday gösterilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yerine Fazilet Dağcı Çığlık veya Halide İncekara’nın getirilebileceği iddia ediliyor. İsmet Yılmaz’dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı’nın yanı sıra son operasyonlarda oğulları gözaltına alınan Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler’in yerine ise Mahir Ünal, Nurettin Canikli, Haluk İpek ve Ahmet Aslan’ın ismi gündeme geliyor. AB Bakanı Egemen Bağış’ın yerine ise Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun getirilebileceği konuşuluyor.